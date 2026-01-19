Toma en cuenta lo siguiente si buscas rentar una casa o departamento

Mudarse de casa o departamento es una decisión importante que suele venir acompañada de estrés, dudas y preocupaciones, sobre todo cuando se trata de rentar un inmueble de forma segura y evitar fraudes. Desde el presupuesto hasta el contrato, cada paso del proceso requiere tu total atención para no cometer errores que puedan derivar en conflictos o pérdidas económicas.

El Dato: Alguna de las alternativas que existen para rentar a menor precio es el coliving, el cual además promueve el sentido de comunidad y la colaboración entre los miembros.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Infonavit, 5.8 millones de las viviendas habitadas en México están bajo la modalidad de renta, lo que confirma que cada vez más personas optan por arrendar en lugar de comprar, señala BBVA México.

Ante esto, expertos dan una serie de recomendaciones para lograr tu objetivo sin poner en peligro tu estabilidad:

PLANEA TU PRESUPUESTO

Uno de los primeros pasos antes de iniciar la búsqueda es definir cuánto puedes pagar mensualmente sin comprometer tus finanzas. La renta no debe superar un porcentaje razonable de tus ingresos, ya que además del alquiler existen otros gastos asociados.

Toma en cuenta:

Renta mensual

Depósito

Primer mes por adelantado

Servicios (agua, luz, gas, Internet)

Mantenimiento o cuotas adicionales

En ciudades como la Ciudad de México, el costo promedio de renta de un departamento ronda los 16 mil 500 pesos, por lo que es indispensable ajustar tu búsqueda a tus posibilidades reales.

UBICACIÓN Y TRANSPORTE:

La ubicación influye directamente en tu calidad de vida. No sólo determina el precio de la renta, sino también tu movilidad, seguridad y acceso a servicios, por ello, es importante que antes de decidir, evalúes los siguientes puntos:

Cercanía a tu trabajo o escuela

Opciones de transporte público

Tiempo de traslado

Servicios cercanos como hospitales, supermercados y escuelas

Las zonas céntricas suelen ser más caras, pero ofrecen mayor conectividad. En áreas más alejadas, la renta puede ser menor, aunque el tiempo de traslado aumenta.

REVISA A FONDO EL ESTADO DE LA VIVIENDA

Durante la visita al inmueble, es importante revisar cada detalle para evitar problemas posteriores.

Pon especial atención en:

Puertas, cerraduras y ventanas

Instalaciones eléctricas e hidráulicas

Estado de pisos, paredes y techos

Funcionamiento de llaves, regaderas y sanitarios

Si detectas desperfectos, lo ideal es que queden asentados antes de firmar el contrato para evitar que se te responsabilice al final de la estancia.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS MÁS COMUNES PARA RENTAR?

En México no existe un proceso único para rentar, ya que cada arrendador puede solicitar distintos documentos. Sin embargo, los requisitos más comunes son:

Identificación oficial

Comprobante de ingresos

Aval o fiador con propiedad en la misma ciudad

Garantía de renta

Depósito (uno o dos meses)

Primer mes de renta

PON MAYOR ATENCIÓN A ESTO

El depósito se devuelve al finalizar el contrato, siempre y cuando el inmueble se entregue en buen estado, considerando el desgaste natural.

Analiza cuidadosamente el contrato de arrendamiento

Antes de firmar cualquier documento, lee con atención todas las cláusulas.

El contrato debe incluir:

Datos del arrendador y arrendatario

Ubicación y descripción del inmueble

Monto de la renta y fecha de pago

Duración del contrato (mínimo un año)

Reglas sobre mascotas, modificaciones y servicios

Aclara cualquier duda antes de firmar y verifica que los servicios estén al corriente para evitar deudas que puedan cargarse a tu nombre.

Derechos y obligaciones como inquilino

El Código Civil establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

COMO INQUILINO TIENES DERECHO A:

Usar el inmueble sin interrupciones

Recibirlo en buen estado

Solicitar reparaciones necesarias

También tienes obligaciones, como:

Pagar la renta en tiempo y forma

Conservar el inmueble

Avisar sobre daños o desperfectos

Al finalizar el contrato, el propietario puede retener parte del depósito si existen daños atribuibles al inquilino.

REFUERZA TU PROTECCIÓN CON UN SEGURO DE HOGAR

Aunque existe el mito de que los seguros de hogar son sólo para propietarios, cualquier persona que rente puede contratar uno. Este tipo de seguro puede cubrir:

Robo

Daños al contenido

Asistencias en el hogar

Protección para mascotas

Contar con un seguro te brinda tranquilidad ante imprevistos.

INFÓRMATE Y EVITA FRAUDES

Nunca entregues dinero sin firmar un contrato ni realizar pagos sin comprobantes. Desconfía de ofertas demasiado atractivas y verifica siempre la identidad del arrendador y la propiedad.

Rentar puede ser una experiencia positiva si tomas decisiones informadas, revisas cada detalle y te proteges desde el inicio. Con preparación y prevención, podrás disfrutar tu nuevo hogar con tranquilidad y sin sobresaltos.