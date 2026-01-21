BMV cierra sesión con nuevo nivel histórico

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó la sesión de este martes con un repunte de 0.32 por ciento, con lo cual alcanzó las 67 mil 945.26 unidades, lo que significó su tercera sesión al hilo con repuntes y con lo cual alcanzó un nuevo nivel máximo.

El repunte Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se observó por alza en las acciones de emisoras como Gentera, que aumentó 4.39 por ciento, así como Grupo Aeroportuario del Pacífico, que tuvo un incremento de 3.50 por ciento; Industrias Peñoles mostró alza de 3.17; Banregio, 2.75 por ciento y Televisa, 2.62 por ciento.

Por su parte, el peso se depreció en 0.17 por ciento o 2.8 centavos, cotizando alrededor de 17.60 pesos por dólar, aunque mantiene un tipo de cambio sólido, tocando un mínimo de 17.5644, no visto desde el 6 de junio del 2024, y un máximo de 17.6580 pesos por dólar.

17.56 pesos por dólar llegó el mínimo, igual al 6 de junio de 2024

Divisas de economías emergentes mostraron similar depreciación, derivado de la aversión al riesgo global, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar aranceles a productos franceses, como respuesta ante la negativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de unirse al consejo de paz impulsado por el mandatario estadounidense.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, indicó que el país respalda la intención del Parlamento Europeo de congelar el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El dólar tuvo una caída de 0.25 por ciento, derivado de ganancias de economías avanzadas en la canasta de principales cruces, al ser consideradas activos refugio. Asimismo, el Dow Jones tuvo una pérdida de 1.76 por ciento, cayendo en cuatro de las últimas cinco sesiones y siendo la mayor pérdida desde el 10 de octubre.

La cotización de las materias primas continúa su escalada, impulsada por la persistente aversión global al riesgo derivada de tensiones entre Estados Unidos con Europa: el oro cerró sesión cotizando en 4,766 dólares por onza, con un avance de 1.91 por ciento, mientras que la plata alcanzó los 94.52 dólares por onza, con un avance de 0.15 por ciento y cotizando cerca de su máximo histórico de 95.89 dólares por onza.