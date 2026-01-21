Fibra Uno obtiene calificación destacada por parte de CDP por su desempeño en Cambio Climático y Agua.

Fibra Uno (BMV: FUNO), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, obtuvo una calificación destacada en CDP (Carbon Disclosure Project), organización ambiental sin fines de lucro que opera el sistema independiente de divulgación ambiental más importante a nivel global al medir y comparar el desempeño ambiental de empresas, ciudades, estados y regiones.

Fibra Uno obtuvo la calificación B en Cambio Climático y en Seguridad Hídrica, con base en la información reportada a través de los cuestionarios de CDP. Estas evaluaciones forman parte del proceso anual en el que más de 22,100 empresas son analizadas. Fibra Uno, ha ido mejorando su calificación a lo largo de los años.

Esta calificación, refleja el enfoque proactivo de Fibra Uno hacia la sostenibilidad. Tan solo de 2018 a 2025, la compañía ha logrado reducir en 52% su intensidad hídrica, así como el 65% de emisiones de gases de efecto invernadero en sus propiedades, durante el mismo periodo.

Otro dato de interés es que, en 2024, las propiedades de FUNO redujeron su consumo total de agua en 19% respecto a 2018, resultado de una estrategia que incluye 42 plantas de tratamiento de aguas residuales, la instalación de mobiliario sanitario de bajo o nulo consumo y otras medidas de eficiencia hídrica. En paralelo,

FUNO avanza en la disminución de su huella ambiental al atacar tanto las emisiones operativas, generadas por el uso cotidiano de los inmuebles, como las emisiones embebidas, asociadas a los procesos de construcción y remodelación.

Además, la Estrategia de Sostenibilidad de FUNO hacia 2030 apunta a tratar y reutilizar el 30% de sus aguas residuales.

“Estas calificaciones reflejan nuestro compromiso con una operación responsable y con la transparencia frente a inversionistas, clientes y comunidades. En Fibra Uno seguimos fortaleciendo nuestras estrategias de eficiencia energética, gestión hídrica y resiliencia climática en todo el portafolio con el objetivo de lograr nuestra meta de Cero Emisiones de cara al 2050. Esta calificación por parte de CDP valida el camino que estamos recorriendo y nos impulsa a acelerar nuestras metas ambientales de largo plazo”, indicó Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno.

CDP aplica una metodología rigurosa e independiente para evaluar la calidad de la divulgación, la mitigación de riesgos, la gestión ambiental y la evidencia de mejores prácticas. Las calificaciones van de A a D-, y reflejan el nivel de ambición, la definición de objetivos y las acciones emprendidas por cada organización.

La calificación B, obtenida por FUNO significa que esta empresa gestiona activamente sus impactos ambientales y demuestran avances estructurados en la mitigación de riesgos y en la adopción de mejores prácticas.

CDP administra el mayor repositorio mundial de datos ambientales, ampliamente utilizado por inversionistas y equipos de compras para impulsar la transición hacia una economía resiliente, sostenible y con cero emisiones netas. En 2025, 640 inversionistas, que representan activos por 127 billones de dólares, solicitaron a CDP recopilar información sobre impactos, riesgos y oportunidades ambientales.

Más allá de una evaluación técnica, CDP se ha consolidado como el sistema global de rendición de cuentas climática que utilizan inversionistas institucionales, fondos soberanos, bancos y grandes compradores corporativos para decidir dónde invertir, a quién financiar y con quién hacer negocios. En los mercados de capital, una calificación CDP funciona como una “moneda de confianza” para el capital.

Sherry Madera, CEO de CDP, señaló: “Una calificación de CDP es una muestra de compromiso real con datos sólidos que permiten a las empresas tomar decisiones alineadas con un futuro sostenible, fortaleciendo su competitividad, su acceso al capital y su capacidad de cumplimiento. Abordar los riesgos medioambientales de forma proactiva impulsa la resiliencia económica y estimula la innovación. Confiamos en que las organizaciones sigan construyendo sobre este reconocimiento y transformen sus compromisos en acciones efectivas”.

Para Fibra Uno, estas distinciones representan el avance tangible de una operación responsable y transparente frente a inversionistas, clientes y comunidades que inició desde 2011. La compañía continúa con sus acciones en eficiencia energética, gestión hídrica y resiliencia climática a lo largo de todo su portafolio, con una hoja de ruta clara hacia su objetivo de Cero Emisiones rumbo a 2050, para integrar la sostenibilidad como un eje central de su crecimiento de largo plazo.

