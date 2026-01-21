IOAE de noviembre y diciembre crece a tasa mensual y anual; PIB de 2025 se ubicaría en 0.65%

De confirmarse la estimación del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) para noviembre y diciembre que mostraron un crecimiento a tasa mensual y anual, analistas señalan que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2025 se ubicaría en 0.65 por ciento.

En noviembre, el IOAE estimó que el crecimiento fue de 0.1 por ciento a tasa mensual, impulsado por un incremento de 0.6 por ciento en las actividades secundarias, y de 0.1 en las terciarias; mientras que, en diciembre también tuvo un alza de 0.2 por ciento debido al crecimiento de 0.1 por ciento para las actividades industriales y de 0.2 por ciento para la de los servicios.

Asimismo, en la comparación anual, en noviembre el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) crecería 1.2 por ciento, por una contracción de 0.1 por ciento en las secundarias y un alza de 1.2 por ciento en las terciarias, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Respecto a los datos de diciembre, se observó un incremento de 0.2 por ciento a tasa mensual y de 2.3 por ciento a tasa anual.

El aumento de 2.3 por ciento en la comparación anual fue debido a un aumento de 1.2 por ciento en las actividades secundarias y de 2.9 por ciento en las terciarias; en la comparación mensual, el IGAE tendría un crecimiento de 0.2 por ciento, por un incremento de 0.1 por ciento en las actividades secundarias y de 0.2 por ciento en las terciarias.

Si los datos del IOAE coinciden con los datos del IGAE, y que se publicarán en dos días, de octubre a noviembre de 2025 se habría tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.97 por ciento en la comparación trimestral y de 1.36 por ciento a tasa anual, y el PIB de todo el año se ubicaría en 0.65 por ciento, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

“De confirmarse esto, en el cuarto trimestre el PIB mostró un crecimiento trimestral de 0.97 por ciento y anual de 1.36 por ciento. Así, en todo 2025 el PIB habría mostrado un crecimiento de 0.65 por ciento. Es importante señalar que las cifras del IOAE tienden a ser revisadas de forma significativa, por lo que será relevante conocer la publicación del Indicador Global de Actividad Económica de noviembre, que se publicará el próximo viernes 23 de enero”, añadió.

