Menor empleo en la construcción eleva los costos en edificaciones

El personal ocupado en el sector de la construcción registró de manera general, una caída de 4.1 por ciento durante noviembre del año pasado respecto al mismo mes del 2024; esta cifra es el reflejo de una crisis que ha enfrentado la industria, al menos en los últimos dos años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La disminución en la mano de obra en el sector constructor ha sido una de las causas para el incremento de mayores costos en la industria, encareciendo los precios de las principales actividades del sector, como la edificación residencial, la de inmuebles comerciales, de plantas industriales y la construcción de vías de comunicación.

El Dato: LA CMIC concluyó que estos aumentos se reflejarán en las obras por lo que recomendó a desarrolladores, actualicen sus presupuestos

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), en noviembre pasado se registraron 517 mil 134 personas que laboraban en el sector constructor, cifra menor a las 540 mil 957 personas trabajadoras registradas en el mismo periodo de un año anterior; es decir, 4.1 por ciento menos a tasa anual.

Incluso, la cifra de noviembre de 2024 también resultó tener una disminución a tasa anual de 9.7 por ciento debido a que en el onceavo mes de 2023 hubo 599 mil 036 personas laborando en la industria.

Con el dato de noviembre de 2025, el indicador sumó 11 meses con pérdidas consecutivas, mientras que, en el acumulado de enero a noviembre de 2025, el personal ocupado tuvo una caída de 9.37 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, “siendo la mayor contracción desde el 2020, y antes de esa fecha, es la mayor en registro”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Un análisis del Centro Nacional de Ingeniería de Costos (Ceico) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señala que en el periodo anualizado comprendido de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, la inflación de la industria de la construcción fue de 3.93 por ciento de manera general.

3.93% fue la inflación de la industria de la construcción

Y en ese mismo periodo, la edificación residencial fue la más susceptible al incremento de costos, al superar el promedio, con un aumento de 4.52 por ciento, impulsado, principalmente, por un repunte de 5.98 por ciento en el costo de la mano de obra; sin embargo, el repunte de 4.28 por ciento en el precio de los materiales y de 1.34 por ciento en el alquiler de maquinaria, también impactaron.

En el análisis, también resaltó que la vivienda dúplex de 90 metros cuadrados registró un incremento de 4.44 por ciento; vivienda económica de 40 metros cuadrados, 4.34 por ciento; la pavimentación de una calle de concreto hidráulico de 120 metros, 4.33 por ciento; una ampliación de carretera de 7 a 12 metros de ancho de corona con un tramo lineal de 3.96 kilómetros, 1.85 por ciento; un puente vehicular, 1.57 por ciento y un hospital de 90 camas, 0.90 por ciento.

Es decir, menos puestos de trabajo, en algunos casos, resulta en mayores precios para las obras residenciales como lo demuestra el costo de la mano de obra, el cual es el más alto para las empresas constructoras; es decir, ante la falta de personal, los salarios también se han incrementado.

4.2% el incremento de precios en los materiales a diciembre

En el onceavo mes del año pasado, las remuneraciones medias reales aumentaron 4.2 por ciento originado por un aumento de 4.9 por ciento de los salarios pagados a obreros y de 3.1 por ciento a los empleados, administrativos, contables y de dirección.

En noviembre de 2024, a pesos corrientes, las remuneraciones medias pagadas al personal ocupado en la construcción fueron de 18 mil 554 pesos; mientras que, en el mismo mes del año pasado ascendieron a 19 mil 505 pesos, un aumento de 951 pesos.

Por su parte, la remuneración media por persona en proyectos de edificación en el mes de referencia, pero de 2024 fue de 13 mil 480 pesos; no obstante, en el mismo mes, pero del año pasado alcanzó los 14 mil 790 pesos, un incremento de mil 310 pesos.

De acuerdo con el Ceico, en el desglose por ciudades, San Andrés Tuxtla, Veracruz tuvo el aumento más alto en el costo del precio de la mano de obra, con 28.7 por ciento anual, seguido de Tlaxcala y Cortazar en Guanajuato con 14.6 por ciento.

Villahermosa, Tabasco aumentó 11.6 por ciento; seguido de Monterrey, Nuevo León con 10.9 por ciento; Hermosillo, Sonora con 10.6 por ciento; Córdoba, Veracruz, 10.7 por ciento; Morelia en Michoacán, 10.5 por ciento; Tulancingo, Hidalgo, 10.2 por ciento; y Tepatitlán, Jalisco, 10 por ciento.

Mientras que las ciudades donde hubo un incremento menor en el costo de la mano de obra fueron Monclova, Coahuila con 1.7 por ciento; le siguió Tepic en Nayarit con 2.1 por ciento; Tijuana, Baja California con 2.7 por ciento; Ciudad Acuña, Coahuila, 2.8 por ciento; Área Metropolitana y Ciudad de México con un alza de 3.0 por ciento.