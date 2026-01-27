Aumenta 0.9 puntos porcentuales la informalidad durante diciembre

Durante diciembre del año pasado, la informalidad registró un incremento de 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 53.7 por ciento a 54.6 por ciento; es decir, en el último mes del año pasado la población ocupada en la informalidad laboral ascendió a 33 millones de personas, señaló en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el mes de referencia la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.9 millones de personas de 15 años o más, lo que representó una tasa de 59.1 por ciento, esto significo un aumento de 1.1 millones de personas, respecto al mismo mes de un año antes, de esta cifra, ola población ocupada alcanzó 60.4 millones de personas, es decir, 97.6 por ciento de la PEA, que si significo un incremento anual de 1.1 millones, la mayoría fue en la informalidad.

El Dato: Si se compara con el mismo periodo del 2024, se observa que al interior de la Población Económicamente Activa, la población Ocupada creció 1.74% anual.

Un análisis de Banco BASE refiere que el empleo formal tuvo un aumento mensual; sin embargo, a tasa anual hila seis meses consecutivos de caídas, lo que indica que el repunte actual no ha sido suficiente para una recuperación completa, considerando que en 10 de los 12 meses de 2025 se registraron caídas anuales.

Asimismo, aunque la tasa de informalidad disminuyó en el mes, ésta sigue siendo más alta respecto al mismo mes del año previo. De acuerdo con cifras de la Medición de la Economía Informal del Inegi.

Lo anterior, generaría que la contribución de la informalidad al Producto Interno Bruto (PIB) incrementará, pues en 2024, este porcentaje se ubicó en 25.38 por ciento, y para 2025, dicha proporción ascendería a 26.58 por ciento.

“En 2024 la contribución de la informalidad al PIB fue de 25.38 por ciento, la mayor proporción registrada en la serie histórica desde 2003. Dado que en 2024 la tasa de informalidad promedio fue de 54.27 por ciento y, de acuerdo con las últimas cifras, en 2025 se registra un promedio de 54.87 por ciento, se proyecta que la contribución de la economía informal al PIB de 2025 podría aumentar a 26.58 por ciento”, destacó el área de análisis de Banco BASE.

Es importante destacar que, en 2024, aunque la población informal fue mayor a la formal, solamente contribuyó con el 25.38 por ciento del valor total, mientras que la población formal, con menos personas empleadas, generó el 74.62 pro ciento restante, explicó.

El Tip: La informalidad priva a los trabajadores de seguridad social, prestaciones de ley, como aguinaldo y estabilidad.

ManpowerGroup explicó que, comparado anualmente, diciembre de 2025 sumó alrededor de 1.2 millones de personas más en la informalidad, ya que en diciembre de 2024 reportó 31.8 millones de informales y el 2025 comenzó con 32.2 millones de personas ocupadas en la informalidad, durante el transcurso de los meses siguientes, se presenta una tendencia en ascenso.

Dijo que en febrero dicha población fue de 32.3 millones; marzo la informalidad cobijó a 32.5 millones de personas; abril 32.7 millones; mayo 32.9 millones de personas, junio con 33 millones, julio con 34.1 millones -el punto más alto-, agosto con 32.6 millones, septiembre con 33.1 millones, octubre con 33.9 millones, noviembre con 32.8 millones y cerró con 33 millones.

Al respecto, Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México, explicó que actualmente, el país tiene más personas trabajando sin prestaciones que en esquemas formales. Este incremento nos recuerda que, mientras el país genera empleo, aún enfrentamos el reto de que ese empleo sea formal, digno y con protección social.

“La informalidad debe atenderse con estrategias que integren capacitación, acceso a tecnología y oportunidades de movilidad laboral, para atender a la población que cada año se incorpora al mercado laboral”

De manera genera, la ENOE de diciembre refirió que la población ocupada aumentó en 537 mil personas respecto al mes anterior, situándose en 60.38 millones de personas, mientras que la población desocupada disminuyó en 160 mil personas, con un total de 1.48 millones de personas desempleadas.

Lo anterior explicó que la PEA creciera en 377 mil personas, para alcanzar un total de 61.86 millones de personas. Con esto, la tasa de desempleo nacional cayó de 2.68 por ciento en noviembre a 2.60 por ciento en diciembre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, el nivel más bajo desde julio de 2025.

Banco BASE también señaló que el aumento mensual del empleo se debió, principalmente, a un incremento de 199 mil empleos informales y un incremento de 338 mil empleos formales.

Sin embargo, al observar el balance de empleo de 2025, se registra un incremento anual de 1 millón 057 mil 970 personas empleadas; este crecimiento fue impulsado en su totalidad por el empleo informal, que sumó 1 millón 161 mil 926 personas empleadas, compensando la pérdida neta de 103 mil 956 empleos en el sector formal.

Por su parte, la tasa de subocupación, porcentaje que hace referencia de la población ocupada que desea y está disponible para trabajar más horas, disminuyó de 7.19 por ciento a 6.21 por ciento en diciembre, su nivel más bajo desde diciembre del 2016.