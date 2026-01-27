Revolut inicia operaciones en México duplicando meta de usuarios

Tras haber superado las expectativas que registró durante su fase beta, el neobanco británico Revolut duplicó su meta de atender a un millón de clientes durante su año de lanzamiento y elevó las estimaciones a unos 2 millones de usuarios .

“Nuestras metas se acaban de duplicar hace unos días. Queríamos asegurar que el cliente se enamora de nuestro producto antes de empezarlo a escalar, y algo que vimos durante la fase beta es que el cliente ya está enamorado del producto . Entonces empezamos a escalar y de Londres recibimos todo el apoyo. Nuestra meta de este año rondará quizá los 2 millones de usuarios”, sostuvo Juan Guerra Dávila, CEO de la empresa en México.

Durante la presentación oficial de la firma en México, el directivo mencionó que esta confianza no sólo se demostrará con el incremento en la meta de clientes, sino también con una aceleración en la inversión que realizará Revolut en México.

Al sostener que para su llegada al país realizo una inversión de 100 millones de dólares, el directivo afirmo que invertirán otros 100 millones de dólares para los próximos meses, sin antes mencionar que así lo harán con lo que sea necesario.

“Vamos a acelerar nuestra inversión en México. Le damos todo el potencial del mundo. Eh Hemos invertido más o menos 100 millones de dólares. Vamos a invertir, yo creo que otros 100 millones en los próximos 12 meses y así seguiremos lo que sea necesario” Juan Guerra Dávila, CEO de Revolut en México



Revolut inició operaciones en México como un banco totalmente licenciado y regulado , lo que le permite a sus usuarios mexicanos estar tranquilos de que su dinero está protegido.

“Estamos aquí para transformar la banca para mejor en México. Si buscas sacar más provecho a tu dinero y pasar de los bancos anticuados a una innovadora aplicación bancaria, Revolut es para ti. Ya sea haciendo crecer tu dinero con tasas líderes en el mercado , cambiando divisas, ganando recompensas cada vez que pasas tu tarjeta, moviendo dinero a través de fronteras o administrando dinero con amigos y familiares, Revolut te cubre. ¡Y esto es solo el comienzo!”, dijo Guerra.

Revolut ya es un líder global en banca digital, en el que confían más de 70 millones de personas. Su aplicación fácil de usar y sus funciones innovadoras la han convertido en una de las favoritas en Europa, América y Asia-Pacífico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr