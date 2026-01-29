Grupo Salinas acuerda pagar más de 32 mil 132 mdp al SAT; concluyen 20 años de litigios fiscales

El Grupo Salinas informó que realizó el pago de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con lo que concluyen 20 años de litigios fiscales con el Gobierno de México.

“Ahora, a pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”, indicó el Grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego en un comunicado.

En tanto, el SAT explicó que el Grupo Salinas realizará el pago de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. En una primera parcialidad se cubrió con un total de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos, el resto de la cantidad será cubierta en 18 pagos.

Dicha paga, se sumó a los más de 300 mil millones de pesos en impuestos, que las empresas de Salinas Pliego han cubierto en las últimas dos décadas.

Al dejar claro su desacuerdo con el pago de los impuestos, indicó que desde este momento ya no le debe nada al Gobierno de México.

“Con este pago que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024— habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, indicó Grupo Salinas.

Agregó que la decisión de realizar el pago de impuestos fue con el único objetivo de continuar creando prosperidad y valor para México.

“Es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México”, señaló.

Añadió que, desde este momento, las empresas de Ricardo Salinas Pliego se enfocarán en recuperar el tiempo, la energía y el foco.