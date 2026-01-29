Reciben toma de nota integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Sobrecargos

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) recibió la Toma de Nota por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral al Grupo II de su Comité Ejecutivo para el período comprendido del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2029, resultado de la elección celebrada en noviembre pasado, mediante la cual se confirma a Rafael Munguía Almeida como Secretario General.

Asimismo, integran el Comité Ejecutivo: José Vallejo Aguilar, Secretario de Asuntos Técnicos; Silvia Elena González Valle, Secretaria de Relaciones; Adrián Antonio Landgrave Rodríguez, Secretario de Cultura y Deportes; así como Jessica Yareli Serratos Walle, Rodrigo Morett Sánchez del Arenal y Alitzel Nangucé Vázquez, como Vocales.

Ratifican a Rafael Munguía Almeida al frente del Sindicato de Sobrecargos ı Foto: Especial

De acuerdo con el Expediente 10/03616, la Toma de Nota fue avalada por Saúl Eduardo Castro Arrona, Director de Información Sindical de la Coordinación General de Registro de Asociaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme a las facultades previstas en el Estatuto Orgánico del propio Centro, con base en lo cual se expidió la constancia de registro de modificación de directiva.

Entre las propuestas de la nueva dirigencia se encuentran impulsar la unidad gremial, el trabajo coordinado con la base trabajadora y consolidar condiciones de estabilidad, así como brindar certidumbre y bienestar laboral a las y los sobrecargos.

Es importante destacar que el proceso de elección se desarrollo sin contratiempos, siempre bajo la observación de la autoridad laboral correspondiente. La nueva dirigencia ha tenido un buen recibimiento por parte del gremio, que manifiesta su confianza en esta nueva etapa y ha confirmado su respaldo a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo.

MSL