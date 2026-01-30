Acuerda Grupo Salinas pago de 32 mmdp al SAT; adelanta 10 mmdp

Una de las más de 1,200 tiendas Elektra que existen en el país, en una foto de archivo.

Grupo Salinas acordó pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 32 mil 132.9 millones de pesos (mdp) por impuestos atrasados, de dicho monto, Ricardo Salinas Pliego ya anticipó una cifra de 10 mil 400.6 millones de pesos, mientras que el resto lo podrá diferir hasta en 18 pagos, informó el organismo recaudador en un comunicado.

De acuerdo con el SAT, lo anterior se logró de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y “en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”.

Al respecto, Grupo Salinas aseguró que con esta noticia se reitera que el grupo y su presidente, Ricardo Salinas Pliego, cumplen “y siempre han cumplido” con el pago de impuestos, al afirmar que en los últimos 20 años, las empresas aglomeradas en el grupo han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales.

“Ahora, a pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a la página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”, sostuvo Salinas Pliego.

Por su parte, el SAT dio a conocer que los 10 mil 400 millones de pesos restantes, se pagarán a través de 18 pagos mensuales.

El presidente de Grupo Salinas afirmó que con esto buscan continuar, ya que para sus empresas es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para continuar haciendo lo que “mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes”, dijo.

Al afirmar que Grupo Salinas procura el bienestar de más de 200 mil familias, el empresario sostiene que el pago solicitado por la autoridad trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024.

“Habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto. En Grupo Salinas estamos convencidos de que, para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar y convocar a una verdadera revolución cultural”, aseveró el grupo empresarial en

un comunicado.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el grupo empresarial tendría que pagar sus adeudos por un monto de más de 50 mil millones de pesos.