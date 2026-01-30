SE busca más inversiones nacionales

A pesar de que se cuenta con un portafolio de inversiones que ya rebasa los 300 mil millones de dólares, el 60 por ciento corresponde a capital extranjero, por ello, la Secretaría de Economía (SE) impulsó la creación de 32 comités promotores de inversión por cada entidad federativa para acelerar las inversiones nacionales y se prevé una reunión, el 4 de febrero, entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los más de mil empresarios que conforman dichas comisiones.

“Queremos que la inversión nacional, nuestra inversión en México, en la Ciudad y en las demás entidades federativas tenga todo el respaldo de nuestro Gobierno para que pueda facilitar lo que ustedes hacen todos los días que es emprender, arriesgar, crear empleos y riqueza para México”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a empresarios durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México.

2.1% se contrajo la inversión en maquinaria y equipo en octubre

En la reunión de febrero, que tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología, se presentarán los proyectos de inversión que hay en las entidades y que el Gobierno federal puede “respaldar, acompañar, facilitar o acelerar… Es como un banderazo para que en 2026 podamos conseguir el mayor ritmo de inversión nacional”, añadió.

“Todo el Gobierno de México, tiene que actuar, es la instrucción que tenemos por parte de la Presidenta para que cada uno de esos proyectos tenga rápidamente la respuesta a las diferentes instancias y puedan acelerar la inversión”, agregó Ebrard Casaubón.

La maduración de un proyecto de inversión tarda más de un año, en ese sentido, es que la SE busca acelerar, y reducirlo a un tercio de tiempo, alrededor de cuatro meses, “eso implica una gran organización del Gobierno”.

Ebrard Casaubón dijo que, paralelamente, se trabaja en la atracción de inversión extranjera, y que a México le ha ido bien respecto a otros países, aseguró que llegarán más inversiones, pero también se tiene que poner atención a los capitales nacionales.

“ (La Presidenta) nos ha solicitado que identifiquemos cuáles son los proyectos de inversión en cada entidad federativa que vamos a respaldar para que no se quede en algo declarativo”, agregó.