Anuncian expansión de gasoducto al puerto de Guaymas y proyectos energéticos en Sonora

Autoridades federales y estatales destacaron la coordinación con la iniciativa privada para impulsar el desarrollo portuario y logístico en Sonora.

Como parte de los proyectos en materia energética anunciados este domingo en Sonora, el Gobierno de México adelantó la expansión del gasoducto Naco-Hermosillo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) al puerto de Guaymas, que conecta México, Asia y Estados Unidos.

Desde el puerto sonorense, se expuso que también se construirá una planta de licuefacción en Bahía Catalina, que exportará gas a Asia y desde la que se suministrarán distintos muelles al sur del país, incluidos los operados por la Secretaría de Marina.

En Sonora, hoy se anunciaron importantes proyectos de inversión, destaca la expansión de un gasoducto de @CENAGAS_mx, que va de Naco - Hermosillo al puerto de Guaymas, dónde habrá una planta de licuefacción que exportará gas a Asia y dará suministro a distintos muelles de… pic.twitter.com/RXPqGJk8Gy — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) February 1, 2026

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que la expansión del gasoducto permitirá mejorar la estabilidad de los centros de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un ahorro de hasta 35 por ciento en el costo del gas y la distribución del combustible al sur del país.

Con una inversión de 131 mil millones de pesos, destaca la secretaria, México se consolida como un punto clave energético en América Latina.

“Con estos proyectos, estamos recuperando el puerto de Guaymas, impulsando el desarrollo nacional y reactivando la economía local”, aseguró González Escobar en la red social X.

