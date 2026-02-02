Día de la Constitución: ¿abren los bancos este 5 de febrero en México?

Te contamos en La Razón si abrirán sucursales bancarias el jueves 5 de febrero en México.

Con motivo del Día de la Constitución, las y los trabajadores mexicanos disfrutaron el 2 de febrero del primer puente vacacional de 2026; sin embargo, persiste la duda sobre si el 5 de febrero, fecha oficial de la conmemoración, también es feriado y si abrirán los bancos en México.

La promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917 se recuerda cada 5 de febrero. No obstante, la efeméride se recorre al primer lunes del mes para hacer puente con el fin de semana, por lo que el día de descanso fue el 2 de febrero, que este año coincidió con el Día de la Candelaria.

¿Abren los bancos este 5 de febrero por el Día de la Constitución?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero, por lo que los bancos suspendieron operaciones el 2 de febrero. Así, este jueves 5 de febrero todas las sucursales funcionarán de manera regular.

¿Qué se celebra este 5 de febrero en México?

En 2026 se conmemoran los 109 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro.

E documento, promulgado por el entonces presidente Venustiano Carranza y el Congreso Constituyente, marcó el fin de la Revolución, y es reconocido como la primera Carta Magna en el mundo en otorgar garantías sociales.

Sesenta años antes, el 5 de febrero también ocurrió la promulgación de la Constitución de 1857 en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional.

¿Qué días no abren los bancos en México en 2026?

De acuerdo con el calendario de días inhábiles del sector financiero publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 2026 se contemplan al menos nueve fechas en las que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones :

Tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo

2 y 3 de abril, por Semana Santa

1 de mayo, por el Día del Trabajo

16 de septiembre, por la Independencia de México

2 de noviembre, por Día de Muertos

Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana

12 de diciembre, por el Día del Empleado Bancario

25 de diciembre, por Navidad

Calendario de días inhábiles en bancos durante 2026. ı Foto: CNBV

