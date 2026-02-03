Tren Maya presenta ‘Janal’, el nuevo tren restaurante.

En un paso decisivo para consolidar a Tren Maya como un proyecto integral de identidad y desarrollo económico, la Dirección General presentó el nuevo Tren Restaurante ‘Janal’ (vocablo maya alusivo a comer o comida). El evento, celebrado en la Estación Mérida-Teya, marcó el inicio de una colaboración sin precedentes entre este proyecto estratégico y la industria restaurantera y hotelera del sureste mexicano.

Al inicio de la jornada, Óscar David Lozano Águila, Director General del Tren Maya, dio la bienvenida a destacados líderes del sector, subrayando que ‘Janal’ no es solo una pieza de ingeniería ferroviaria de vanguardia, sino “la vitrina más ambiciosa de la gastronomía mexicana en el siglo XXI”.

Se destacó que el Tren Restaurante, cuyo diseño está inspirado en la obra del arquitecto Luis Barragán —donde el uso magistral de la luz, el color y la geometría se fusionan con el paisaje selvático a través de ventanales panorámicos—, busca ofrecer una experiencia de confort superior. Esto permitirá a las y los pasajeros degustar la riqueza culinaria de la región sureste del país, mientras recorren el corazón del Mundo Maya.

Durante el recorrido de presentación, en la ruta Mérida–Izamal–Mérida, los invitados disfrutaron de un menú representativo especial para esta ocasión, el cual exaltó baluartes culinarios como el brazo de reina, panuchos, chayitas y el tradicional dulce de papaya. En este marco, se realizó la primera degustación de la Cerveza Tren Maya, una propuesta exclusiva diseñada para maridar la oferta gastronómica que se ofreció a bordo. Este producto estará disponible próximamente en todas las modalidades de servicio: ‘Xiinbal’ (estándar), ‘Patal’ (larga distancia) y ‘Janal’ (restaurante), consolidando una experiencia integral de excelencia para nuestros viajeros.

“Esta es una invitación a que nos ayuden a que el mundo no solo use el tren para llegar a un destino, sino a que el Tren Maya sea, en sí mismo, el destino culinario más importante de toda América y, ¿por qué no?, del mundo entero”, comentó el Director General.

Próximamente se llevará a cabo la inauguración oficial del Tren Restaurante 'Janal', un proyecto que marca un nuevo referente para el Tren Maya.



Hoy el Tren no solo te desea un Buen Viaje, ¡también te desea un muy Buen Provecho! 🍽️🙏

Con el respaldo que otorgan los 2,171,851 pasajeros transportados al día de hoy, el Director General subrayó que Tren Maya se ha consolidado como un ecosistema de identidad en movimiento. Bajo este sentido, extendió una invitación estratégica al sector empresarial para integrar sus propuestas en el proyecto, definiendo al Tren Restaurante no solo como una plataforma de servicio, sino como una extensión genuina de las cocinas y mesas más emblemáticas de la región.

“No buscamos que Tren Maya compita con sus establecimientos; buscamos que sea la plataforma donde el mundo reconozca la excelencia gastronómica de sus nombres y rostros. Queremos que el éxito del Tren Maya sea, también, un éxito para sus empresas”, afirmó el Lozano Águila.

La presentación del Tren ‘Janal’, al sector restaurantero y hotelero, cuyo servicio estará abierto al público próximamente, constituye una acción estratégica que reafirma el compromiso de esta institución con la generación de una derrama económica equitativa y la promoción de un turismo con profunda responsabilidad cultural y visión empresarial. Esta nueva modalidad de servicio trasciende la función del transporte ferroviario para posicionar a Tren Maya como el próximo referente culinario a nivel internacional.

“Bienvenidos a esta gran alianza por el sureste. Gracias a ustedes, el Tren Maya no dirá solo ‘Buen Viaje’, sino también ‘Buen Provecho’”, concluyó el Director General.

Bajo la premisa de que el progreso debe ir de la mano con la cultura, Tren Maya continúa avanzando en su misión de conectar a México con su historia, su gente y sus sabores.

