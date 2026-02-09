Coppel invierte más de 14 mil mdp para su expansión

Grupo Coppel anunció una inversión de más de 14 mil millones de pesos para expandir su infraestructura comercial, fortalecer sus capacidades tecnológicas y acelerar el uso de energías limpias, como parte de su plan de transformación en el que considera una inversión total por 80 mil millones de pesos para el periodo 2026-2030.

En un comunicado, la compañía detalló que 43 por ciento (6 mil 200 millones de pesos) de los recursos se destinarán a la infraestructura comercial, 31.0 por ciento o 4 mil 500 millones de pesos, en desarrollo tecnológico y 26.0 por ciento o 3 mil 600 millones de pesos, para la transición energética que responde a una estrategia de crecimiento y confianza.

La asignación de recursos en infraestructura permitirá al consorcio abrir más de 80 tiendas, remodelar más de 100 y realizar renovaciones en sus más de dos mil puntos de venta a nivel nacional, en transformación tecnológica continuará robusteciendo su plataforma digital con la implementación de Inteligencia Artificial en logística y cadenas de suministro, en cuanto a energías limpias; asimismo, su flota alcanzará más de mil 100 vehículos híbridos y eléctricos y más de 900 inmuebles operarán con paneles solares.

La asignación de recursos forma parte de una estrategia de crecimiento y confianza en México que generará más de 2 mil 500 empleos directos durante el año, adicionales a los más de 130 mil con los que ya cuenta, señaló la empresa.

“Esta inversión refleja nuestro compromiso con el país y nos permite seguir avanzando hacia el objetivo de consolidar una plataforma omnicanal más ágil”, afirmó Diego Coppel Sullivan, director general de Grupo Coppel.

De igual manera, sostuvo que la iniciativa del consorcio le permitirá seguir avanzando hacia su meta anunciada en junio de 2025, en la que prevé que para el 2030, 30 por ciento de su consumo energético provenga de fuentes limpias y que las ventas digitales se incrementen para que alcancen el 20 por ciento de las ventas totales, para fortalecer sus operaciones de manera más eficiente, digital y sostenible, logrando así mejorar la calidad en el servicio de sus más de 12 millones de clientes.

cehr