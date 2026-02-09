Deuda per cápita aumenta 45% tras pandemia y gestión de AMLO

Si se quisiera pagar la deuda neta del país entre cada uno de los mexicanos, tendríamos que aportar 45.8 por ciento más que hace cinco años, incluso cuando la población aumentó en casi 7 millones de personas durante el mismo periodo de tiempo. Esto se explica por un aumento en la deuda que dejó en un primer momento la pandemia de Covid-19 y posteriormente, por el último año de la administración pasada que, con el fin de concluir las principales obras insignia, elevó a doble dígito estos compromisos financieros.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), al cierre del año pasado el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, ascendió a 18 billones 576 mil 989.7 millones de pesos, mientras que el número de personas incrementó a 132 millones 833 mil 801 personas, según estimaciones.

El Dato: El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros incluye todos los instrumentos de política pública que pudieran implicar endeudamiento a cargo del Sector Público.

Con estos datos, cada mexicano tendría que pagar 139 mil 851 pesos, 45.8 por ciento más en términos nominales que los 95 mil 913 pesos que habrían tenido que pagar los 126 millones 014 mil mexicanos que se tenían registrados en 2020.

En 2019, primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda se incrementó en sólo 3.0 por ciento, al pasar de 10 billones 551 mil 718.6 millones de pesos, en 2018, a 10 billones 870 mil 037 millones de pesos.

En ese momento, la deuda per cápita era de 86 mil 260 pesos por cada uno de los 126 millones 014 mil 024 mexicanos; sin embargo, un año después, cuando fue el año de la pandemia, esa cifra se elevó a 95 mil 884 pesos por cada mexicano; es decir, 11.15 por ciento más.

52.6% del PIB equivale la deuda total al cierre de 2025

En 2020, la deuda total avanzó a doble dígito, incrementando 11.1 por ciento, al colocarse en 12 billones 082 mil 788.6 millones de pesos.

En ese momento, el entonces Presidente, admitió que el incremento de la deuda pública se debía a la crisis económica que había generado la pandemia, así como la depreciación del peso frente al dólar.

“Por la depreciación del peso y por la caída de la economía hay un aumento en la deuda sin pedir dinero prestado adicional, hay un aumento en la deuda, porque se cayó la economía y porque se depreció el peso”, sostuvo el entonces mandatario en su conferencia matutina del 3 de septiembre del 2020.

Para 2021, la deuda repuntó 8.4 por ciento a 13 billones 103 mil 963.9 millones de pesos; para 2022, incrementó 7.3 por ciento; en 2023 aumentó en 5.6 por ciento y, para el último año de la administración de López Obrador, el indicador volvió a dar un salto a doble dígito al aumentar 17.2 por ciento, al pasar de 14 billones 865 mil 962.6 millones de pesos, en 2023, a 17 billones 423 mil 222.2 millones de pesos, en 2024.

53.6 % incrementó la deuda per cápita de 2019 a 2024

Es decir, para el último año de Gobierno de Andrés Manuel López Orador, la deuda por cada uno de los 131 millones 403 mil 201 personas estimadas que había en México, tendrían que haber pagado 132 mil 539 pesos, 53.6 por ciento más que en su primer año de mandato.

Un reporte de México Evalúa señala que el sexenio pasado concluyó con el mayor monto de deuda pública desde que se tiene registro por parte de Hacienda, al sumar 17.4 billones de pesos, equivalente a 51.4 por ciento de la economía.

“Esto indica que el tamaño de la deuda que ha adquirido el Gobierno representa un poco más de la mitad del ingreso total que generó la economía durante el año 2024”, destacó el organismo en un análisis publicado en febrero del año pasado.

La revisión de las cifras no sólo refiere que en el último año de Gobierno de López Obrador, no sólo se alcanzaron cifras de deuda importantes, sino que no se gastó de manera proporcional en la construcción de infraestructura y la ampliación de las capacidades productivas del país, lo que “generó una mayor deuda con tasas de interés muy altas que ahora deberá pagar la nueva administración”, destacó el análisis, el cual además refiere que se logrará a costa de frenar el gasto en sectores prioritarios y con ello se puede arriesgar la garantía de los bienes y servicios públicos.

Esto se comprueba con el hecho de que en el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el nivel de deuda fue el más alto desde que se tiene registro, aunque su incremento se desaceleró respecto a los dos repuntes importantes registrados en el año de la pandemia y en el último año de la administración pasada.