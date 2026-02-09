Grupo Coppel invertirá 14,300 mdp en 2026 para expansión, tecnología y energía limpia

Grupo Coppel refuerza su flota eléctrica y el uso de paneles solares para una operación sostenible.

Grupo Coppel anunció que durante 2026 destinará 14 mil 300 millones de pesos para expandir su infraestructura comercial, fortalecer sus capacidades tecnológicas y acelerar el uso de energías limpias, con el objetivo de mejorar la vida de sus clientes. Este monto forma parte de su plan de transformación 2026–2030 por 80 mil millones de pesos, anunciado en junio de 2025.

La asignación de recursos responde a una estrategia de crecimiento y confianza en México que generará 2,500 empleos directos durante el año, adicionales a los más de 130,000 con los que ya cuenta, consolidando a Grupo Coppel como uno de los 10 principales empleadores del país.

La empresa mexicana proyecta alcanzar las 2,000 sucursales en todo el país al cierre de este año. ı Foto: Grupo Coppel

Del total de recursos, el 43% se destinará a infraestructura comercial (6,200 millones de pesos) para ampliar la cobertura y mejorar la disponibilidad de productos; el 31% a transformación tecnológica (4,500 millones de pesos) para consolidar la integración de canales comerciales, digitales y financieros; y el 26% a transición energética (3,600 millones de pesos) para avanzar hacia un modelo más sostenible.

“Esta inversión refleja nuestro compromiso con el país y nos permite seguir avanzando hacia el objetivo de consolidar una plataforma omnicanal más ágil”, afirmó Diego Coppel Sullivan, Director General de Grupo Coppel.

Grupo Coppel refuerza su flota eléctrica y el uso de paneles solares para una operación sostenible. ı Foto: Grupo Coppel

En materia de infraestructura, la empresa remodelará cerca de 100 sucursales y centros de distribución y abrirá más de 80 tiendas para concluir 2026 con 2,000 tiendas en todo el país. Las nuevas aperturas incorporarán formatos especializados, como agencias de motocicletas y tiendas enfocadas en moda.

En el ámbito tecnológico, el Grupo continuará robusteciendo su plataforma digital con nuevas funcionalidades en Coppel.com e integrando soluciones de inteligencia artificial en logística. Estas iniciativas buscan que las ventas digitales alcancen el 20% de las ventas totales hacia finales de 2030. BanCoppel, por su parte, reforzará sus capacidades digitales para mejorar la experiencia de más de 12 millones de clientes.

Inversión de 14,300 millones de pesos impulsará la digitalización de BanCoppel y el e-commerce. ı Foto: Grupo Coppel

En transición energética, la compañía avanzará hacia su meta de que, en 2030, el 30% de su consumo energético provenga de fuentes limpias. Al cierre de 2026, su flota alcanzará más de 1,100 vehículos híbridos y eléctricos, y 900 inmuebles operarán con paneles solares.

am