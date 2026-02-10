Empleo retrocede por plataformas digitales

En enero de este año, se observó la caída de empleos formales en 8 mil 104 puestos, lo que significó un retroceso de 0.04 por ciento respecto al mes inmediato anterior y que además contrasta con la generación de empleos que se observa de manera estacional, durante el primer mes de cada año.

De acuerdo con Información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en enero del 2026 se crearon 3 mil 037 puestos formales permanentes; sin embargo, se destruyeron 11 mil 141 empleos eventuales, dando un total de 8 mil 104 plazas menos.

El Dato: En La encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el primer trimestre de 2026, el 34% de los empleadores no anticipa modificaciones en su plantilla.

En un comunicado, el IMSS informó que la variación negativa se explicó por un ajuste observado en el empleo asociado con las plataformas digitales. “En este rubro, durante diciembre se presentó un efecto estacional que incrementó temporalmente el número de puestos de trabajo; no obstante, en enero éstos retornaron a un nivel de 139 mil puestos, como resultado de una menor demanda y uso de los servicios ofrecidos por dichas plataformas”, afirmó el instituto.

TE RECOMENDAMOS: Desarrollo de infraestructura Buscan que en obras mixtas pago sea con ticket

Históricamente, en el mismo periodo del año, se había observado una creación de empleo promedio de más de 90 mil plazas; sin embargo, en el primer mes de este año significó un retroceso, el más profundo de los últimos 10 años.

Para Banco Base, si la explicación de la caída es por el tema de las plataformas digitales, implicaría que en la segunda mitad del año y el inicio del 2026 el empleo no asociado a las plataformas digitales registró un crecimiento acumulado de sólo 44 mil 306 empleos en el periodo.

Asimismo, si se compara con el mismo mes de los últimos seis años, se observaría que la única ocasión en que cayó el empleo en el primer mes del año, fue en 2021, después de la pandemia de Covid-19, cuando se crearon 51 mil 291 puestos eventuales, pero se destruyeron 3 mil 372 plazas permanentes, lo que resultó en una creación total de 47 mil 919 plazas.

Para el siguiente año, el número de puestos incrementó a 142 mil 271 empleos, mientras que para 2023 se observó una disminución que se colocó en 111 mil 699 plazas; en 2024, también registró una baja tras observar la creación de 19 mil 021 plazas y posteriormente, en 2025 cayó a 73 mil 167 puestos de trabajo.

Ante ello, ManpowerGroup afirmó que el mercado laboral había dado muestras de desaceleración ya que desde 2022 y hasta 2025 se fue reduciendo la tendencia histórica de crear más de 100 mil empleos durante el primer mes del año.

“Típicamente durante el primer trimestre del año, se logran recuperar los puestos formales perdidos en diciembre del año previo. Las cifras de enero de alguna manera revelan que no hay una tendencia de recuperación clara”, indicó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

La firma explicó que año con año el mes de enero presenta una amplia creación de empleos temporales, pero en 2026 marcaron un año de pérdida con 11 mil 141 puestos. Mientras, el empleo permanente generó apenas 3 mil 37 puestos.

“Estamos ante una nueva dinámica del mercado laboral, ya que veremos cómo la formalización de estos trabajadores empuja o reserva la generación formal”.