Arribo de turistas internacionales rompe récord, pero el gasto baja

En el último mes de 2025 se registró la llegada de 5.22 millones de turistas, 9.0 por ciento más, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Al cierre del año pasado, el número de turistas internacionales que arribaron a México, ascendió a 47.79 millones de personas, lo que significó un crecimiento de 6.1 por ciento respecto a 2024 y de 6.14 por ciento en comparación con el año prepandémico 2019; no obstante, pese a que hubo un incremento en el número de visitantes, el gasto medio se redujo en 6.57 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo en diciembre de 2025 ingresaron al país 10 millones 132 mil 885 visitantes, 12.3 por ciento más que en el mismo mes de 2024.

De esta cantidad, 5 millones 218 mil 693 pesos; es decir, el 51.5 por ciento, fueron turistas internacionales, o sea, viajeros residentes en el extranjero que pernoctaron en México— (la cifra fue 9.0 por ciento mayor que la de diciembre de 2024.

3 mil 772 mdd fue el ingreso de divisas por visitantes

El indicador refirió que en diciembre pasado, los turistas de internación sumaron 3 millones 241 mil 785, lo que significó un crecimiento de 3.0 por ciento a tasa anual.

Asimismo, quienes ingresaron por vía aérea significaron 79.2 por ciento de turistas de internación y aumentaron 2.2 por ciento a tasa anual. Por vía terrestre ingresaron 673 mil 132 visitantes, lo que significó un repunte de 20.8 por ciento.

“La cantidad fue 6.1 por ciento mayor que la de diciembre de 2024. En el último mes de 2025, las y los turistas fronterizos que ingresaron al país, en automóvil o a pie, fueron 1 millón 976 mil 908”, sostuvo el instituto de estadística en un comunicado, al afirmar que esta cantidad fue 20.5 por ciento superior a la que registró en diciembre de 2024.

Por su parte, en el mismo mes de referencia, el ingreso de divisas referente al gasto total de visitantes ascendió a 3 mil 772.0 millones de dólares, un incremento de 1.9 por ciento a tasa anual.

Por su parte, el gasto que realizaron los turistas internacionales alcanzó 3 mil 441.0 millones de dólares; de dicha cantidad, 93.3 por ciento derivó de turistas de internación y 6.7 por ciento, de las y los turistas fronterizos.

Ante ello, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez, destacó que el turismo durante el último mes del año, vino a confirmar que 2025 fue un año de gran éxito para el turismo en México. “Cerramos con fuerza, con cifras positivas y con una tendencia sólida que nos permite mirar al futuro con optimismo”, señaló.

Sostuvo que los resultados alcanzados al cierre de 2025 permiten proyectar que este 2026 podría ser aún más sólido, en el marco del año mundialista, en el que México tendrá una proyección internacional sin precedentes.