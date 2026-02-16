Seguro médico laboral reta a las empresas a blindar a su talento

Las compañías que apuestan por otorgar un seguro, pueden tener mejores resultados de sus equipos.

Sólo 2 de cada 10 trabajadores tienen uno

El seguro médico privado es una de las prestaciones más valoradas por los trabajadores; sin embargo, análisis de algunas firmas apuntan a que este año el precio de éstos se encarecerá de forma importante, lo que obligará a las empresas a tomar decisiones más estratégicas para proteger a sus colaboradores sin comprometer sus finanzas.

Proyecciones del sector anticipan que las primas podrían aumentar más de 20 por ciento en 2026, impulsadas por la inflación médica, el envejecimiento de los asegurados y cambios fiscales que han elevado el costo operativo de las aseguradoras.

El Dato: Este tipo de seguro protege la salud de los empleados, de sus familias y cubre hospitalización, honorarios, medicamentos y estudios ante enfermedades o accidentes.

Este incremento se suma a una tendencia que ya se venía observando. Datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) muestran que el ramo de accidentes y enfermedades —que incluye gastos médicos— ha mantenido un crecimiento constante en primas, reflejo del encarecimiento de los servicios de salud privados. El impacto es relevante si se considera que apenas el 20 por ciento de los trabajadores subordinados en el país cuenta con un seguro privado como prestación laboral, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi), pese a que más de 22 millones tienen acceso al sistema público mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para las empresas, esto convierte al seguro privado en una herramienta clave de competitividad, pero también en un compromiso financiero creciente.

“Las organizaciones deben dejar de ver el seguro sólo como un gasto y entenderlo como parte de una estrategia integral de bienestar y retención”, señalaron Jesús Moscoso y Fernando Rojas, directivos de la firma especializada en recursos humanos ESSAD.

La firma sostiene además una serie de puntos, que las empresas podrían tomar en consideración para cuidar a sus trabajadores:

NO ELEGIR LA PÓLIZA MÁS BARATA: Uno de los principales errores, advierten especialistas, es contratar el seguro de menor costo sin analizar sus alcances.

ANTES DE FIRMAR, LAS EMPRESAS DEBEN REVISAR:

• La suma asegurada real

• Los deducibles

y coaseguros

• La red hospitalaria

disponible

• Las exclusiones médicas

• La cobertura de enfermedades graves

Una póliza limitada puede generar gastos inesperados y afectar la percepción del trabajador sobre la empresa.

EVALUAR SI SERÁ SOSTENIBLE:

Otro punto crítico es la viabilidad financiera en el largo plazo.

El aumento en primas puede repetirse cada año, por lo que las empresas deben analizar:

• El impacto en su presupuesto laboral

• La capacidad de mantener la prestación

• El riesgo de incrementos futuros

Eliminar el seguro posteriormente puede afectar la confianza del trabajador y la estabilidad laboral.

22 millones de puestos afiliados al IMSS hubo hasta 2025

LA PREVENCIÓN, CLAVE PARA CONTENER COSTOS

Ante el encarecimiento, las empresas están apostando por programas de bienestar que reduzcan riesgos de enfermedad.

Entre las medidas más efectivas destacan:

• Check-ups médicos preventivos

• Consultas psicológicas

• Asesoría nutricional

• Programas de actividad física

Karen Romero, impulsora del programa Essen Wellbeing, explicó que estos esquemas “permiten reducir riesgos, mejorar la salud del trabajador y disminuir la presión financiera para las empresas”.

Además, ayudan a cumplir obligaciones laborales en materia de salud emocional supervisadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

EL PERFIL DEL TRABAJADOR INFLUYE EN EL PRECIO

El costo del seguro depende directamente de las características de la plantilla laboral.

Factores determinantes incluyen:

• Edad promedio

• Número de empleados

• Nivel de riesgo laboral

• Historial de salud

Una plantilla con mayor riesgo implica primas más altas.

PRESTACIÓN CLAVE PARA ATRAER TALENTO

Pese al aumento, especialistas coinciden en que el seguro médico seguirá siendo una prestación fundamental.

Entre sus beneficios destacan:

• Mejora la retención laboral

• Reduce el ausentismo

• Aumenta la productividad

• Fortalece el compromiso

del trabajador

En un entorno donde la salud es cada vez más costosa, su ausencia puede restar competitividad a las empresas.

BLINDAJE FINANCIERO Y LABORAL

El aumento en el costo de los seguros marca un cambio en la forma en que las empresas deben gestionar el bienestar laboral.

La clave, advierten especialistas, no está sólo en contratar una póliza, sino en construir una estrategia integral que combine:

• Coberturas adecuadas

• Prevención médica

• Bienestar emocional

• Planeación financiera

En un entorno de alta presión sobre los costos, las empresas que logren equilibrar protección y sostenibilidad no sólo blindarán su operación, sino también será uno de sus activos más valiosos: su talento.