Firman ABM y CMN convenio en favor de MiPymes

Nueva alianza promete abrir la puerta del financiamiento a miles de pequeños negocios más congruente con la inversión

La Asociación de Bancos de México (ABM) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a través del Centro de Competitividad de México (CCMx) firmaron un convenio para promover la formalidad, facilitar la profesionalización y el acceso a financiamiento, así como el impulso al crecimiento económico de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Con este convenio, quienes encabezan las MiPymes serán capacitados en educación e inclusión financiera, además de programas de profesionalización para facilitar su integración en las cadenas de valor.

También serán organizadas ferias virtuales y físicas, donde personal capacitado compartirá herramientas para que las MiPymes tengan mejor acceso a créditos.

Esta capacitaciones toman relevancia al señalar que, de las 5.5 millones de unidades económicas que operan en México, sólo 1.9 millones están constituidas formalmente.

En adhesión, esta alianza contribuirá a impactar en el objetivo establecido por el Plan México, que promueve el financiamiento favorable hacia las MiPymes, con el acceso a tasas preferenciales, mediante la participación conjunta de la banca de desarrollo y la banca comercial; además, los programas podrán enfocarse en la participación de Pymes ligadas a las cadenas de valor, así como aquellas empresas que tengan potencial de convertirse en proveedores de estas cadenas.

Las MiPymes que sean acreditadas por la banca comercial tendrán acercamiento a programas de profesionalización del CCMx, para reforzar sus capacidades productivas y fortalecer su estrategia de negocio, así como mayor acceso a nuevas oportunidades de vinculación y recibir capacitación especializada.

De manera paralela, será implementado un programa de educación financiera mediante webinars enfocados en bancarización, financiamiento, digitalización, ahorro y medios de pago, entre otros, así como el acercamiento y coordinación hacia ferias de financiamiento.

La firma de este acuerdo estuvo encabezada por Regina García Cuéllar y Juan Carlos Ostolaza Cortés, directores generales de la ABM y del CCMx, respectivamente, quienes reafirmaron su compromiso con el objetivo de que este convenio permitirá profesionalizar a las MiPymes para facilitar su incorporación a las cadenas de suministro y tener más empresas con mayor escalabilidad y más competitivas.

MSL