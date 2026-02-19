Por imprevistos, 30% usa apps de préstamos

Alrededor de 30 por ciento de personas que enfrentaron un mes complicado en sus finanzas opta por solventar sus gastos utilizando aplicaciones de préstamos o acude a una institución bancaria, reveló el estudio Brújula 2026, compartido por la empresa financiera Tala.

De acuerdo con el estudio, de quienes afrontan un mes con dificultades económicas, el 46 por ciento toma la medida de restringir gastos innecesarios, mientras que el 44 por ciento recurre a opciones financieras; de este sector, 30 por ciento busca apoyo de apps de créditos o entidades bancarias, mientras que el 14 por ciento restante acude a familiares o conocidos para solicitar préstamos.

El Dato: México es el segundo país en Latinoamérica, después de Brasil, que recibe más ciber-ataques: más de 40 mil millones registrados durante el primer semestre de 2025.

Unos de los medidores de Brújula 2026 es la protección de datos y el nivel de seguridad en línea, de donde se desprende que el 30 por ciento de quienes encuentran publicaciones en Facebook que ofertan préstamos rápidos “sin requisitos” realizan una investigación en Google sobre la entidad que brinda el servicio, mientras que 21 por ciento revisa comentarios en la misma red social previo a aceptar o rechazar la oferta, y 12 por ciento de quienes identifican la publicación como fraudulenta levanta reporte.

Cuando estas publicaciones solicitan identificaciones personales como INE, así como referencias, el 60 por ciento opta con interrumpir el presunto trámite y cesar contacto, aunque únicamente 19 por ciento reporta la publicación.

Ante la aplicaciones “montadeudas”, aquellas que ofrecen facilidades de crédito pero aumentan su porcentaje de intereses hasta que hacer impagable el adeudo, el 59 por ciento de quienes las identifican opta por no descargar la app ni solicitar el préstamo, aunque el estudio de Tala refiere que esta actuación es aislada, pues sólo el 28 por ciento de quienes detectas estos esquemas por aplicación lo advierte a su círculo cercano, mientras que el 9.0 por ciento busca denunciar ante autoridades, restringiendo la actuación para frenar estos esquemas.

64% identifica los gastos hormiga como su principal fuga

Dentro de la aplicación de mensajería inmediata WhatsApp, 61 por ciento de quienes reciben mensajes sobre préstamos preaprobados a cambio de datos personales, opta por bloquear y eliminar el mensaje; sin embargo, es visible la misma tendencia de actuación aislada ante las posibles aplicaciones de crédito detectadas como “montadeudas” en la red social Facebook, puesto que sólo el 25 por ciento reporta el número y alerta a sus contactos.

Sobre solicitudes de códigos de verificación, para ligar información personal como números de cuenta bancaria o contraseñas de correo electrónico, únicamente el 6.0 por ciento comparte la información sin previa consulta, porcentaje que el estudio Brújula 2026 califica como “un indicio de mayor conciencia, pero con márgenes de riesgo aún existentes”.

Entre los mayores obstáculos para el ahorro, el estudio de Tala especifica que 63 por ciento ve en los gastos inesperados el mayor obstáculo, mientras que el 7.0 por ciento compartió que sus ingresos bajos impide concretar un esquema de ahorro funcional.