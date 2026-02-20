Productos de México y Canadá incluidos en T-MEC quedan exentos de arancel global de 10%

Los productos de México y Canadá que cumplen con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedaron exentos del arancel general de 10% anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una nueva política comercial que grava las importaciones hacia territorio estadounidense.

La medida forma parte de un esquema arancelario temporal con vigencia aproximada de 150 días, mediante el cual la administración estadounidense busca imponer un impuesto general a bienes provenientes del extranjero.

Más información en un momento…

