Impulsado por Donald Trump

Productos de México y Canadá incluidos en T-MEC quedan exentos de arancel global de 10%

El T-MEC mantiene tarifa cero para exportaciones que cumplan requisitos de origen

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

Los productos de México y Canadá que cumplen con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedaron exentos del arancel general de 10% anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una nueva política comercial que grava las importaciones hacia territorio estadounidense.

La medida forma parte de un esquema arancelario temporal con vigencia aproximada de 150 días, mediante el cual la administración estadounidense busca imponer un impuesto general a bienes provenientes del extranjero.

Más información en un momento…

TE RECOMENDAMOS:
Grupo Mundo Maya lanza canción para promover a México ante el mundo
Mundial 2026

Grupo Mundo Maya lanza canción para promover a México rumbo al Mundial 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Grupo Coppel y Shaquille O’Neal fortalecen alianza para venta de SHAQ; se reúnen con clientes.
Colección logra alta aceptación

Grupo Coppel y Shaquille O’Neal fortalecen alianza para venta de SHAQ; se reúnen con clientes