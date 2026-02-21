México analiza alcance del fallo de la Corte de EU y nuevos aranceles

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Gobierno analizará el alcance de la decisión

Tras darse a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos echó abajo los aranceles dictados por el presidente Donald Trump bajo los términos de emergencia nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Gobierno analizará el alcance de la decisión.

Durante su conferencia matutina ofrecida desde Guanajuato, la mandataria mexicana dijo que antes de emitir una postura al respecto, revisará qué alcance tiene esta situación, “vamos a esperar a ver el alcance… vamos a esperar”, dijo al cierre de su conferencia.

Con los aranceles eliminados, Trump había hecho una excepción para productos mexicanos y canadienses bajo el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Dato: diferentes aranceles siguen en vigor, ya que sólo se eliminaron los apoyos al IEEPA; no hay especificación si el 10% general será adicional o no será acumulable.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha publicado ningún comunicado con los detalles del arancel de 10 por ciento anunciado bajo un nuevo criterio, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, ni de potenciales excepciones para algunos países.

El experto en mercados, Raymundo Tenorio, dijo en Al mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, que el fallo judicial, si bien beneficia a México de manera inmediata, implica más riesgos con la posible reacción de Donald Trump, que podría acelerar su presión contra el país en términos de seguridad bilateral y el combate a los cárteles del narcotráfico.

“Lo que puede pasar es que eleve la apuesta el señor Donald Trump y ahora diga: ‘Bueno, pues quiero 10 mil soldados más en la frontera con México para seguir combatiendo el tráfico de fentanilo. O bien, me mandan 50 narcotraficantes más o me voy a meter a combatir al narcotráfico, que sigue prevaleciendo los Estados Unidos’. Es decir, se va a ir a la parte de seguridad”, declaró.

Refirió que la apuesta será con fines políticos, ya que al “castigar” a países como México, con el tráfico de fentanilo le beneficiaría en el acercamiento con sus “seguidores”.

25% arancel vigente a semiconductores no usados en EU

FUERTE COMERCIO BILATERAL. A pesar de las imposiciones arancelarias del gobierno de Donald Trump a insumos esenciales como el acero y aluminio, México se ha convertido en el principal exportador e importador de Estados Unidos, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Este jueves, el Departamento de Comercio de dicho país anunció que en 2025 México se consolidó como el principal socio comercial de dicha nación, debido a que las exportaciones rompieron récord, al llegar a casi medio billón de dólares, con lo que se superó a Canadá y China; mientras que en las importaciones del país vecino, México también se posicionó en la primera posición con un monto total de 534 mil 874 millones de dólares.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la integración económica en un marco de respeto a la soberanía, la cual se ha trabajado desde que iniciaron los tratados comerciales entre ambas naciones.

“A pesar de esta política impositiva, arancelaria e impuesta desde Washington, fíjese la integración económica que hay entre los dos países. Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante. Y esto se viene dando (…) incluso desde antes de los tratados comerciales”, declaró en su conferencia.

Destacó que esta dinámica no sólo es de México hacia Estados Unidos, sino viceversa, debido a que Estados Unidos también registra altos indicadores de compra a México.

“No sólo somos el mayor exportador de Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos exporta mucho a México y nosotros exportamos mucho a Estados Unidos, o visto en el otro sentido, importamos mucho de Estados Unidos y ellos importan mucho de México”, enfatizó.

En el marco de la revisión del T-MEC, tratado que se tiene junto a Canadá, la Presidenta hizo hincapié en que esta dinámica positiva en lo comercial también prevalece por encima de la política proteccionista hacia las economías de cada país.

“Lo que muestra es que más allá de una política particular de mayor proteccionismo, es muy relevante para ambos países el mantener el acuerdo comercial”, dijo.

... Y el secretario Ebrard aconseja la prudencia

› Redacción

Ante la reacción del presidente estadounidense Donald Trump, de imponer nuevos aranceles luego que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara como inconstitucionales los impuestos de apoyados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que lo primordial es mantener prudencia.

“Yo primero lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque acaba de haber una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría”, dijo Ebrard Casaubón, al término de la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones, en Querétaro.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, en el Centro Nacional de Meteorología de Querétaro, ayer. ı Foto: Especial

Agregó que es importante revisar qué aranceles pretende colocar Donald Trump en sustitución a los que les quitó la Corte, además de las medidas que busca tomar, “para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”.

El secretario de Economía compartió que tiene planeada una visita a Estados Unidos la próxima semana, con la que podrá revisar con mayor exactitud si existen o no cambios arancelarios a mercancías nacionales, y añadió que defenderá los intereses de México.

“Ya estamos hablando la semana entrante, cuáles son las medidas específicas que pretenden tomar o que buscan tomar. Y, desde luego, yo estaré en Estados Unidos para defender nuestros intereses, que nosotros no estuvimos en los aranceles recíprocos, solamente toman ese antecedente”, dijo Marcelo Ebrard.

También, resaltó la importancia de comprobar a qué aranceles pretende aumentar el presidente Trump, puesto que en abril del año pasado fueron informados algunos “denominados recíprocos”.

“Y creo que ahí es donde está el impacto principal de esta medida de la Suprema Corte. Entonces, lo prudente es ver cuáles son las disposiciones que se van a tomar. Lo prudente es establecer contacto con nuestras contrapartes en Estados Unidos a la brevedad, cosa que haré nada más terminando este evento”, comentó.

El secretario de Economía tuvo visita a Querétaro, donde participó en la primera sección del Comité de Promoción Económica, además visitó los avances de la empresa QSM, de fabricación de semiconductores, y resaltó la importancia que el estado tenga sus propios diseños.