Santander cierra sucursales en Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit

Santander México anunció que, tras los hechos de violencia ocurridos en Jalisco y estados vecinos, todas las sucursales bancarias de la entidad se mantendrán cerradas este lunes 23 de febrero, mientras que sólo abrirán algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.
La institución bancaria informó a las personas usuarias y cuentahabientes que las operaciones se mantendrán a través de la banca en línea y de la aplicación para dispositivos móviles, “que están totalmente funcionales” y en donde se pueden realizar las operaciones necesarias.
Asimismo, destacó que se puede hacer uso de cajeros automáticos y a través de su Contact Center, y exhortó a informarse en sus canales oficiales. “Nuestra prioridad es tu seguridad y la de nuestros colaboradores”, indicó a través de una publicación en la red social X.
Coppel anuncia cierre de tiendas en Jalisco desde este 23 de febrero y hasta nuevo aviso
Coppel anuncia cierre de tiendas en Jalisco este 23 de febrero
Por separado, la cadena de tiendas departamentales Coppel anunció el cierre de sus sucursales en Jalisco a partir de este lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso con la intención de que colaboradores, clientes y comunidades se mantengan seguros tras los hechos de violencia registrados por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros colaboradores, clientes y comunidades, daremos seguimiento puntual a la evolución del contexto local para reanudar operaciones en cuanto existan las condiciones adecuadas”, informó la cadena a través de su cuenta de X.
Asimismo, exhortó a las personas usuarias a realizar sus operaciones de forma segura en los canales digitales y agradeció la comprensión por la medida anunciada.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr