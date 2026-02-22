Santander cierra sucursales en Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit

Santander México anunció que, tras los hechos de violencia ocurridos en Jalisco y estados vecinos, todas las sucursales bancarias de la entidad se mantendrán cerradas este lunes 23 de febrero, mientras que sólo abrirán algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit .

La institución bancaria informó a las personas usuarias y cuentahabientes que las operaciones se mantendrán a través de la banca en línea y de la aplicación para dispositivos móviles, “que están totalmente funcionales” y en donde se pueden realizar las operaciones necesarias.

Asimismo, destacó que se puede hacer uso de cajeros automáticos y a través de su Contact Center, y exhortó a informarse en sus canales oficiales. “Nuestra prioridad es tu seguridad y la de nuestros colaboradores” , indicó a través de una publicación en la red social X.

Coppel anuncia cierre de tiendas en Jalisco este 23 de febrero

Por separado, la cadena de tiendas departamentales Coppel anunció el cierre de sus sucursales en Jalisco a partir de este lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso con la intención de que colaboradores, clientes y comunidades se mantengan seguros tras los hechos de violencia registrados por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros colaboradores, clientes y comunidades , daremos seguimiento puntual a la evolución del contexto local para reanudar operaciones en cuanto existan las condiciones adecuadas”, informó la cadena a través de su cuenta de X.

Asimismo, exhortó a las personas usuarias a realizar sus operaciones de forma segura en los canales digitales y agradeció la comprensión por la medida anunciada.

Mensaje a nuestros clientes de Jalisco: pic.twitter.com/JN4zfrDdQZ — Coppel (@Coppel) February 23, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr