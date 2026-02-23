Arca Continental recibe cuarto reconocimiento por su desempeño en sostenibilidad

Arca Continental, uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo.

Por cuarto año consecutivo Arca Continental, uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo, fue reconocida como Miembro del S&P Global Sustainability Yearbook, dentro de la industria de bebidas.

Con lo anterior, la firma con sede en Monterrey, Nuevo León, reafirma su posicionamiento entre las empresas con mejores prácticas en sostenibilidad a nivel global.

El S&P Sustainability Yearbook 2026 es uno de los análisis más exhaustivos del desempeño ambiental, social y de gobernanza corporativa. Asimismo, para que una empresa sea incluida debe estar dentro del 15% superior de su industria y su puntaje debe estar a una distancia máxima del 30% del líder de su sector.

De acuerdo con un comunicado más de 9,200 compañías de 62 industrias diferentes fueron analizadas a través de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de 2025.

Al respecto, Guillermo Garza, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, refirió que, con este reconocimiento la empresa cuya trayectoria suma más de 100 años, refleja el compromiso de su modelo de negocio sostenible.

“Ser incluidos por cuarto año consecutivo en el S&P Global Sustainability Yearbook refleja el compromiso e impacto positivo de nuestro modelo de negocio sostenible, así como la permanente contribución de Arca Continental al desarrollo armónico de las comunidades en las que participamos desde nuestro origen, hace más de cien años”, apuntó.

Arca Continental también tiene presencia en el Dow Jones Best-in-Class World Index (DJBIC World), uno de los índices de mayor prestigio internacional que agrupa a las empresas líderes en sostenibilidad, así como en el FTSE4Good Index de la Bolsa de Valores de Londres, que reconoce el desempeño responsable y la gestión sostenible de las compañías.

Arca Continental es el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina, mediante su franquicia de Coca-Cola atiende a una población de más de 130 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y en la región suroeste de Estados Unidos.

