Citi acuerda venta de 24% de Banamex

Citi se alista para vender otra porción de su participación en Banamex, según Bloomberg.

Citi alcanzó acuerdos con diversos inversionistas y family offices para la adquisición de 24 por ciento de las acciones del Grupo Financiero Banamex. El compromiso de ese porcentaje contempla 499 millones de acciones de las acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo 43 mil millones de pesos o 2.5 mil millones de dólares.

De acuerdo con Citi, esto implica un precio a valor en libros bajo criterios contables mexicanos de 0.85 veces y un precio a valor tangible en libros de 1.01 veces bajo normas contables mexicanas, sujeto a ajustes de precio de compra habituales.

Los compradores de estas participaciones accionarias incluyen a inversionistas institucionales como:

General Atlantic (con la adquisición de acciones de Banamex representando la mayor inversión de capital de crecimiento de la firma en México hasta la fecha)

Afore Sura (parte de Sura Asset Management)

Banco BTG Pactual

Chubb (socio actual para la distribución de P&C)

Fondos gestionados por Blackstone

Liberty Strategic Capital

Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA)

A través de un comunicado, las participaciones accionarias de cada inversionista han sido limitadas a un máximo del 4.9 por ciento, las operaciones están sujetas a las condiciones de cierre usuales, incluyendo la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que se completen en 2026.

“Estas operaciones se suman al cierre exitoso en diciembre de 2025 de la inversión de capital del 25 por ciento del accionista de referencia de Banamex, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y su mayor accionista privado individual, quien participó activamente en el proceso de selección y estará activamente involucrado en la integración de los nuevos inversionistas minoritarios a Banamex”, destacó.

La compañía estadounidense sostuvo que al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido el 49 por ciento de Banamex.

Con esta desinversión acelerada de Banamex, Citi no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor.

“Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”, dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional.

“Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”, agregó.

Citi mencionó que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica para Citi. Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (“OPI”) propuesta de Banamex y cualquier venta adicional seguirán estando guiadas por varios factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias.

Excluyendo la desinversión de Banamex, con el acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de Citi de los negocios de consumo internacionales ya está cerca de completarse.