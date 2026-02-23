Oficinas de la AMIS operarán a distancia de manera temporal por hechos de violencia

Vehículos quemados en Jalisco tras operativo que derivó en la muerte de "El Mencho".

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que algunas oficinas han ajustado de manera temporal sus operaciones ante las disposiciones de las autoridades emitidas a nivel local tras los hechos de violencia en diversas entidades del país, pero mantienen habilitados sus canales remotos y digitales para continuar un servicio de atención oportuno.

Derivado del contexto social y de seguridad que existe en varias entidades de México, la AMIS indicó que algunas compañías optaron por realizar a distancia el ajuste de los siniestros de sus asegurados, en cumplimiento a las normativas emitidas por las autoridades locales.

Por lo tanto, las aseguradoras se encuentran en comunicación constante con sus usuarios para orientar y acompañar los procesos de reclamación. Además, indicó a la población comunicarse con la compañía para iniciar el trámite correspondiente y reportar lo ocurrido en el siniestro, y de ser necesario presentar las denuncias correspondientes.

De manera que puedan continuar con los mecanismos de evaluación y expediente del siniestro, conforme a las coberturas contratadas, sus alcances y límites establecidos en la póliza.

En el caso de vehículos la Asociación aclaró que los daños o pérdidas podrán ser reclamados según corresponda, conforme a las coberturas de robo y/o daños materiales. Además, agregó para el sector empresarial que las pólizas que contemplen cobertura podrán operar conforme a las condiciones contractuales aplicables.

Asimismo, la AMIS confirmó que las instituciones aseguradas mantendrán activos sus protocolos de atención a siniestros y su continua operación a los asegurados que hayan sufrido afectaciones en su patrimonio.

De igual forma, refrendó el compromiso del sector asegurador con la protección patrimonial de personas y empresas con el seguimiento de la evolución de la situación del país.

