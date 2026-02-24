Inflación en primera quincena de febrero se acelera a 3.92%

El dato de la inflación se dio a conocer este martes.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un alza en la primera quincena de febrero de 2026, al ubicar a la inflación en México en 3.92 por ciento, informó este el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En la primera quincena de febrero de 2026, el INPC registró un nivel de 144.064: aumentó 0.25 por ciento respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.92 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.15 por ciento y la anual, de 3.74 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

En la primera quincena de febrero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 144.064 y representó un aumento de 0.25% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.92%.



El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 anual a tasa quincenal y anual a 4,52 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.20 % y los de servicios, 0.24 por ciento.

“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 0.32 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 2.10 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.01 por ciento”.

