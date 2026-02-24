Se normalizan operaciones en aeropuerto de Guadalajara y Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que las actividades aéreas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y de Puerto Vallarta se normalizaron, se alcanzó un 95 por ciento por ciento de operaciones activas de aerolíneas nacionales como internacionales, tras dos días de presentar demoras y cancelaciones por los hechos de violencia.

“Hoy, 24 de febrero, el Aeropuerto de Guadalajara reporta un 96 por ciento de operaciones activas y el Aeropuerto de Puerto Vallarta 95 por ciento”, indicó en un comunicado.

De acuerdo con GAP, actualmente, el Aeropuerto de Guadalajara tiene 11 cancelaciones y 11 demoras programadas; mientras que, el de Puerto Vallarta sólo tiene cuatro cancelaciones programadas.

“Es importante destacar que los vuelos que actualmente se encuentran cancelados forman parte del proceso de reactivación de itinerarios; de manera que todas las aerolíneas ya operan con normalidad, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones”, agregó.

🟢Aerolíneas normalizan operaciones en aeropuertos de Jalisco @Aeropuerto_GDL y @VallartaAirport pic.twitter.com/kYlTjUEQnq — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) February 24, 2026

Reiteró que las instalaciones de ambos aeropuertos son espacios seguros para personas usuarias, pasajeros, colaboradores y se encuentran vigiladas por personal de la Guardia Nacional (GN) quienes “han mantenido el refuerzo preventivo de sus elementos de seguridad”.

Asimismo, GAP destacó que los edificios terminales, áreas operativas y vialidades de acceso funcionan con eficiencia y garantizan que los servicios y la atención al pasajero sea continúa, y sostuvo que, “reafirma su compromiso con la seguridad y la excelencia operativa, manteniendo el bienestar de sus pasajeros como eje central de todas sus acciones”.

