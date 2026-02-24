Se normalizan operaciones en aeropuerto de Guadalajara y Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que las actividades aéreas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y de Puerto Vallarta se normalizaron, se alcanzó un 95 por ciento por ciento de operaciones activas de aerolíneas nacionales como internacionales, tras dos días de presentar demoras y cancelaciones por los hechos de violencia.
“Hoy, 24 de febrero, el Aeropuerto de Guadalajara reporta un 96 por ciento de operaciones activas y el Aeropuerto de Puerto Vallarta 95 por ciento”, indicó en un comunicado.
De acuerdo con GAP, actualmente, el Aeropuerto de Guadalajara tiene 11 cancelaciones y 11 demoras programadas; mientras que, el de Puerto Vallarta sólo tiene cuatro cancelaciones programadas.
El Gobierno de Estados Unidos está trabajando para elevar tasa arancelaria al 15%
“Es importante destacar que los vuelos que actualmente se encuentran cancelados forman parte del proceso de reactivación de itinerarios; de manera que todas las aerolíneas ya operan con normalidad, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones”, agregó.
Reiteró que las instalaciones de ambos aeropuertos son espacios seguros para personas usuarias, pasajeros, colaboradores y se encuentran vigiladas por personal de la Guardia Nacional (GN) quienes “han mantenido el refuerzo preventivo de sus elementos de seguridad”.
Asimismo, GAP destacó que los edificios terminales, áreas operativas y vialidades de acceso funcionan con eficiencia y garantizan que los servicios y la atención al pasajero sea continúa, y sostuvo que, “reafirma su compromiso con la seguridad y la excelencia operativa, manteniendo el bienestar de sus pasajeros como eje central de todas sus acciones”.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT