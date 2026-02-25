Afectaciones económicas a negocios por violencia asciende a 2 mil mdp: Concanaco

Los hechos de violencia que se registraron en 24 entidades del país tras la muerte de “El Mencho” dejaron pérdidas económicas de entre mil 500 a 2 mil millones de pesos e impactó a alrededor de un millón de negocios, estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Con prudencia quisiera presentar estimaciones preliminares de pérdidas entre mil 500 y 2 mil millones de pesos con un impacto en un millón de establecimientos que dan trabajo a 4.8 millones de personas vinculadas al empleo. Esto no es una estadística fría. Son familias, son empleos y son comercios que sostienen la vida cotidiana. Cada cortina abierta es confianza. Cada cortina cerrada es economía que se detiene”, indicó Octavio de la Torre, presidente del organismo empresarial.

El representante sectorial añadió que las acciones que emprendió el Gobierno de México a través de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública fueron con la intención de recuperar la tranquilidad y son respaldadas por la Confederación.

Actividades vuelven poco a poco a la normalidad ı Foto: Cuartoscuro

De la Torre destacó que el tema de seguridad es importante, porque aun cuando no hay incidentes como los ocurridos el fin de semana pasado, los negocios tienden a pagar “el impuesto de protegerse”, y estimó que el costo total por inseguridad y delitos en las unidades económicas del país asciende a 124 mil millones de pesos anuales.

“El 54 por ciento es representado en gasto preventivo y 46 por ciento es en pérdidas directas. Dicho de otro modo, la seguridad no es un gasto. La seguridad es la condición para producir y para emplear. Y la extorsión es esa presión directa sobre la operación”, indicó.

Los cobros y amenazas que realiza el crimen organizado a los negocios provocan que haya reducciones de inventario, inversiones en pausa, también, cierres temporales, una menor contratación de personas y se recurra a un mayor gasto en protección; a nivel nacional entre el 25 y 30 por ciento de los delitos reportados por las empresas se asocian a la extorsión.

El presidente de la Concanaco añadió que si el Gobierno logra debilitar a las estructuras criminales se podría dar una reducción de entre 10 y 20 por ciento de los delitos de extorsión y de otros delitos que afectan a los negocios, pero es necesario que haya mediciones oficiales y verificaciones de campo.

“Puede existir desestabilización temporal. Semanas, posiblemente de meses, pero eso es clave para sostener, y aquí es la parte importante, para que pueda seguir avanzando esta estrategia, es clave que se sostenga presencia institucional y coordinación en territorio”, puntualizó.

Reactivación económica en Jalisco avanza poco a poco ı Foto: Cuartoscuro

LMCT