Ratifican a José Barroso como presidente de Canacem

Fue ratificado por tercer año consecutivo José María Barroso Ramírez como presidente de la Cámara Nacional de Cemento (Canacem), quien comentó que su agenda de trabajo continuará enfocada en agilizar la descarbonización del sector, así como promover la innovación tecnológica y continuar el diálogo con autoridades que incentiven la infraestructura sostenible y dar certidumbre para la inversión.

Para este nuevo periodo 2026-2027 en que estará al frente de la Canacem, Barroso Ramírez refirió que dará seguimiento a iniciativas que tienen como objetivo la optimización operativa que, al mismo tiempo, tengan un bajo impacto ambiental.

“Continuaremos implementando iniciativas enfocadas en la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental, consolidando un modelo de crecimiento sostenible y resiliente que responda a los retos y demandas del entorno”, comentó.

El día de hoy la Asamblea General de la Cámara Nacional del Cemento ratificó al Ing. José María Barroso Ramírez como presidente del organismo para el periodo 2026-2027, refrendando así la confianza del sector en su liderazgo en un momento clave para la industria y su contribución… pic.twitter.com/RUCTAv185l — Cámara Nacional del Cemento (@Canacem_Mx) February 25, 2026

Por su parte, Cementos Moctezuma, en un comunicado, externó apoyo en la continuidad del actual director de Canacem, asegurando que su titularidad impulsará la eficiencia de la industria cementera, con compromiso en la descarbonización de sus procesos productivos.

Moctezuma, compañía fundada en 1943 que produce, distribuye y comercializa cemento, concreto y agregados, actualmente opera bajo una estrategia de sostenibilidad que contribuye a la Agenda 2030 de la ONU.

