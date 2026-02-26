“Tuvimos un crecimiento por debajo del necesario”

Luego de que el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó sólo 0.8 por ciento en 2025, Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció que el crecimiento fue “modesto y por debajo de lo que necesitamos”, además de que se explicó gracias al sector manufacturero, luego de los “ominosos pronósticos” que se tenían de la economía.

“Somos una de las economías con el sector manufacturero más integrado, más avanzado del mundo, lo que vimos en el año 2025, donde había ominosos pronósticos respecto del desempeño y que al final tuvimos un crecimiento modesto por debajo de lo que necesitamos, de lo que requerimos y queremos, pero que mostró la tremenda capacidad del sector”, agregó durante la presentación del programa Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México. Dicho plan cuenta con un fondo de 4 mil millones de pesos para capitalizar a ciudadanos o empresas que tengan proyectos de tecnología o Inteligencia Artificial, pero incluyan “innovación”, y está respaldado por Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

0.8% Fue el crecimiento del PIB de México al cierre de 2025

Asimismo, el funcionario dijo que durante muchos años se abandonó la política industrial del país y eso implicó que también se dejara de lado la estrategia de innovación, “la innovación es un supuesto, pero también es un resultado del proceso industrial. Es un círculo que alimenta de manera constante”.

Añadió que México se ha consolidado como una potencia manufacturera a tal grado que ahora es el principal socio comercial de EU, tanto como vendedor como comprador; es decir, se pasó de una plataforma industrial muy compleja en el sector automotriz a ser “uno de los principales exportadores en equipo de cómputo, electrónicos”, pero es necesario que se profundice y se logre integrar más la estrategia en innovación.

Amador Zamora destacó que por cada dólar que la economía del país exporta alrededor de 51 centavos se producen en el país, en cambio en países asiáticos es de aproximadamente 83 centavos por billete verde, pero si la industria mexicana logra incrementar 10 centavos su contenido nacional, “implicaría un aumento en el PIB potencial de alrededor de 1.5 puntos de manera permanente”, pero eso implica tener iniciativas que impulsen la innovación, que integren la producción nacional.

“¿Cómo se logra esto? Con estas iniciativas, con estas plataformas, integrando a la producción nacional, eso es lo que conocemos, es la visión del Plan México. Integrando la producción nacional alrededor de la innovación, del valor agregado, de la cooperación entre los sectores público y privados para concentrarnos en aquellas áreas críticas para nuestro crecimiento”, dijo.