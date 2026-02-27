TV Azteca arranca su estrategia de reorganización

Un concurso mercantil es un procedimiento legal que busca conservar la operatividad de empresas, al mismo tiempo en el que se asegura el pago de adeudos para sus acreedores.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionista perteneciente a TV Azteca decidió aprobar su reorganización corporativa, operativa y financiera mediante un concurso mercantil voluntario, a presentarse en los próximos días, con el objetivo de preservar la operación, proteger empleos directos e indirectos y resguardar el valor de la empresa en el largo plazo.

La empresa refirió que ostentaba un escenario de presión financiera, derivado del pago de licencias en 2018, sumado al impacto de la pandemia originada por el Covid-19, “ante ese contexto, poner en orden las finanzas no era una opción, era una necesidad estructural”, señaló la empresa.

Agregó que, lejos de representar un escenario adverso, el concurso mercantil da la oportunidad de ordenar de manera íntegra las finanzas bajo supervisión judicial, así como establecer con claridad los acuerdos con acreedores y ordenar pasivos, sin que esto implique detener la operación.

La firma añadió que a todo lo anterior, se sumó el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero pasado.

Ante la decisión de utilizar el concurso mercantil, el director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, refirió que “se trata de una herramienta de última instancia que busca preserva el valor de la compañía, asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento, lo que demuestra una decisión responsable por parte de la empresa”.

Entre las empresas que han utilizado de manera exitosa este mecanismo legal, detalla el comunicado, se encuentra Comercial Mexicana, Vitro, ICA o Aeroméxico, que continuaron operaciones luego de conseguir estabilizarse, “se trata de una herramienta financiera y jurídica diseñada para preservar empresas viables”.

TV Azteca resaltó que mantiene su compromiso para fortalecer la eficiencia tanto financiera como operativa, para garantizar la continuidad en la generación y producción de contenidos “de alta calidad y relevancia que le permitan seguir acompañando a México en el vasto mundo multiplataforma en el largo plazo”, finaliza el comunicado compartido por la empresa.