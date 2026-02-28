Llega a México la Copa Mundial

La Copa Mundial de Futbol 2026 llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) e iniciará a partir de mañana un tour por 10 ciudades del país; Guadalajara será la primera y continuará por León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida, y Chichén Itzá, el recorrido es presentado por Coca-Cola.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que la FIFA tiene confianza en México para que organice el Mundial y eso se demostró tras la llamada que tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El Dato: La Copa del Mundo pesa 6.175 kilos, de los cuales cinco son de oro de 18 quilates, sobre una base de malaquita, y representa a dos figuras humanas sosteniendo la Tierra.

“Hay una relación de trabajo funcional, coordinada con la FIFA como debe de ser y vamos entre todos juntos a hacer como se ha dicho, la mejor copa del mundo de la historia”, añadió.

De la Fuente destacó que una vez más se demuestra que el trabajo conjunto entre el sector público y privado permite generar “sinergias” y en ese sentido, dijo que el anuncio que ayer hizo la compañía refresquera para invertir 6 mil millones de dólares en el país es una señal de que “el trabajo conjunto, es el que nos va a permitir seguir avanzando”.

Y agregó que lo que se hizo fue un “esfuerzo trinacional” que fortalecerá el trabajo conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá, “la idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida, de manera coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización del evento deportivo más importante, que es la Copa del Mundo”.

El Gobierno federal trabajará de la mano con el cuerpo diplomático acreditado en México y con los distintos actores internacionales para que el evento deportivo transcurra con información oportuna, orientación y a través de canales oficiales de acompañamiento.

“He estado personalmente supervisando el trabajo que se ha hecho con todas las dependencias del Gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del sector privado, de las organizaciones sociales. Este magno evento deportivo será una gran oportunidad para mostrarle nuevamente al mundo la grandeza de México”, puntualizó.

Por su parte, Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, dijo que el Tour de la Copa Mundial de la FIFA, que es presentado por la compañía que representa, tiene la intención de que las personas vivan de cerca lo que significa el mundial y el trofeo.

“Hoy al iniciar esta gira, queremos llevar un mensaje de orgullo, de unidad, de esperanza. México es un país con enorme capacidad de resiliencia”, indicó durante su participación.

El directivo mencionó que a partir de hoy iniciará un recorrido por México y la primera ciudad que visitará el trofeo será Guadalajara, ciudad que ha sido resiliente.

“Estarán de acuerdo conmigo que Guadalajara siempre ha sabido reinventarse. Siempre se levanta una y otra vez y simboliza la fuerza de una nación que nunca se rinde, tal cual es México… Reitero nuestro mensaje. México está de pie. México está unido. México sigue avanzando con determinación con orgullo y con mucha esperanza”.

Louis Balat refirió que el recorrido de la Copa Mundial en 10 entidades es una muestra para acercar a las comunidades e inspirar a los jóvenes y recordar que el deporte “tiene la capacidad de unirnos muchísimo más allá de cualquier diferencia que podamos tener”.

Destacó que en 2026, Coca-Cola México cumple 100 años y por muchos años ha acompañado a la Copa Mundial, pero también la compañía ha generado oportunidades y bienestar paras las personas, y reiteró que seguirán invirtiendo en el país, “hoy al iniciar esta gira queremos llevar un mensaje de orgullo, de unidad, de esperanza. México es un país con enorme capacidad de resiliencia… El trofeo es una celebración de nuestra identidad, de nuestra pasión por el fútbol y de la convicción de que en México siempre nos espera un futuro brillante”, puntualizó.

Al evento protocolario asistieron Susan Perverso, jefa de misión adjunta de la embajada de Canadá para México; Ronald D. Johnson, embajador de Estados Unidos en México; Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR); Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA en México; Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano.

Moody’s advierte baja crediticia

Derivado de los hechos violentos sucedidos durante y después de que fuerzas de seguridad abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la calificadora crediticia Moody’s advirtió que si bien estima efectos económicos negativos limitados, estos enfrentamientos influyen en el perfil crediticio de México.

La calificadora detalló que la respuesta violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una rápida difusión de desinformación que incluyó imágenes y videos generados por Inteligencia Artificial, desinformación que “no perturbó materialmente los mercados financieros ni los servicios públicos”, pero sí pone a prueba la capacidad informativa de las instituciones ante crisis.

Mientras la violencia se mantenga limitada a zonas o áreas que no sean críticas para la actividad macroeconómica, como lo es la industria, la manufactura o el turismo, Moody’s consideró que no existirán repercusiones crediticias significativas.

Agregó que la seguridad social es primordial para el desarrollo económico, ya que de no garantizarla, desemboca en actividades negativas como la extorsión que impide la adecuada operatividad de las empresas.

FIFA programa equipo para evaluar seguridad

En medio de la convulsión de violencia generada en varias partes del país por el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, un equipo de la FIFA enviará un equipo a México para evaluar la situación de seguridad, así como la garantía de movilidad a quienes visiten el país en el marco del Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a agradecer a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con quien sostuvo una llamada telefónica este jueves y en la que él le ratificó la confianza para que México se mantenga como sede de la Copa.

Ahondó en que uno de los acuerdos tomados es que la FIFA enviará un equipo para abordar distintos temas, entre los que se encuentra el de la seguridad.

“Ayer hablamos por teléfono alrededor de las 6:00 de la tarde. Y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país. Y acordamos: un equipo de la FIFA va a venir, de todas maneras, para revisar varios temas. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad”, dijo.

“También me pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades para poder garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios y demás, entre otros temas de los que estamos trabajando”, declaró.

La mandataria reiteró su confianza en que el mundial se llevará a cabo en condiciones de seguridad, por lo que pidió a todos los equipos del mundo sentirse seguros de viajar.

En cuanto a la cancelación del Mundial de Clavados, la mandataria comentó que no hubo mucha comunicación con su gobierno de parte de World Aquatics y la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de altura, que fueron quienes emitieron el aviso.

Mencionó que el titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Rommel Pacheco, y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ya trabajan para recuperar la asignación del torneo, que estaba contemplado a realizarse en el estado de Jalisco.