Informalidad y poca inversión generan menor productividad

El repunte de la informalidad, una menor inversión y una ralentización en la digitalización y adopción de la innovación ha generado que entre el 2000 y el 2023, la productividad promedio anual en México fuera apenas de 0.1 por ciento, cifra que se ubica muy por debajo del promedio de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual se ubicó en 1.2 por ciento.

De acuerdo con la OCDE, si el país desea incrementar ese dato es necesario que se cree un mayor número de empleos formales y apuntó que la digitalización puede ayudar al proceso; sin embargo, en los últimos meses se ha registrado una mayor creación de puestos de trabajo, pero en su mayoría informales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Tip: Sonora, Jalisco, Puebla, NL y Oaxaca, los estados con más personas con algún empleo informal, según un análisis de BASE.

En el último trimestre de 2025, la Población Ocupada (PO) registró un aumentode 298 mil 308 personas más respecto al mismo periodo de 2024; no obstante, la PO en la formalidad disminuyó 195 mil 513 puestos de trabajo, mientras que los trabajadores que migraron a la informalidad aumentaron en 493 mil 821; esto indica que las nuevas contrataciones son gracias a la informalidad y por lo tanto habrá “condiciones menos favorables” para los trabajadores.

“Destaca que, mientras la población ocupada en el sector formal cayó en 195 mil puestos durante 2025, el empleo informal creció en 493 mil. Esto indica que los recientes aumentos en la población ocupada están siendo absorbidos en su totalidad por la informalidad, lo que implica que las nuevas contrataciones se dan en condiciones menos favorables”, indicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE), entre octubre y diciembre del año pasado hubo 32.9 millones de personas con un empleo informal y representó el 55 por ciento de la PO (59 millones 785 mil 854), un aumento a tasa anual de 493 mil 821 personas, luego de que en el último trimestre de 2024 fueran un total de 59 millones 487 mil 546 trabajadores en la PO.

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, al presentar el Estudio Económico de México 2026, señaló que si el país desea mejorar el crecimiento puntual de su economía es necesario reducir la informalidad, la deserción escolar y promover la participación de las mujeres en el mercado laboral. “La tasa de informalidad de México se sitúa en un 55 por ciento, una de las más elevadas de América Latina. La informalidad es particularmente alta entre quienes no han completado la educación secundaria, el 88 por ciento de los trabajadores con estudios inferiores a la educación primaria tiene un puesto de trabajo informal. Al igual que el 79 por ciento de quienes sólo han terminado la educación primaria”, indicó.

Señaló que una estrategia central para reducir la informalidad podría ser “reforzar las competencias” y promover iniciativas que permitan que los alumnos con un mínimo de educación secundaria tengan pruebas de diagnóstico cada año.

“Estas pruebas pueden ayudar a dar seguimiento a los resultados académicos, detectar indicios tempranos de dificultad y orientar programas de tutoría hacia los estudiantes que más lo necesitan”.

El secretario general dijo que se debe lograr vincular más el sistema educativo con las necesidades del mercado laboral, lograr una formación profesional dual que disminuya los “desajustes” de las competencias y las personas puedan acceder a más empleos formales que sean productivos.

Si se ofrecen mayores oportunidades de educación y se atiende a la primera infancia, es más probable que las mujeres accedan al empleo formal, porque en la gran mayoría de casos “enfrentan obstáculos específicos” como lo es que asumen las responsabilidades de cuidado no remuneradas.

Y si bien, “los trabajos informales ofrecen flexibilidad, también tienen escasas perspectivas profesionales”, destacó.

Del total de la población con un empleo informal en el cuarto trimestre del año pasado, 13 millones 676 mil fueron mujeres lo que significó un aumento de 129 mil 610 personas respecto a los 13 millones 546 mil 572 trabajadoras que se encontraron en esa condición entre octubre y diciembre de 2024, según la ENOE.

Por su parte, Siller Pagaza destacó que la tasa de informalidad más alta, en el periodo de referencia, se ubicó entre el rango de 15 a 24 años y de 65 años en adelante con 67.9 por ciento y 75.2 por ciento, respectivamente; mientras que la población de 25 a 44 años registró una tasa menor al quedar en 48.3 por ciento.

No obstante, si se analiza el empleo generado en 2025, “se observa que la caída del sector formal fue explicada totalmente por los grupos menores a 45 años, mientras que en los de 24 años el crecimiento se concentró en la informalidad”.

Sobre la inversión, Geronimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Casa de Bolsa Valmex, sostuvo que en 2025, la inversión acumuló, hasta noviembre, 15 meses consecutivos con pérdidas, y sólo el desempeño del consumo privado y de las exportaciones lograron repuntar, pero “es un panorama de bajo crecimiento… (En 2026) vemos todavía que la inversión puede continuar con contracciones en la primera mitad del año. Esperamos que para cuando llegue la renegociación del T-MEC y viendo unas señales de mayor claridad en términos de política exterior, podamos ver una senda de inversión que cambie de tendencia y observar variaciones anuales positivas”.

Empleo ı Foto: Especial