Pemex se fortalece y consolida recuperación

La empresa pública del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró el cuarto trimestre de 2025 con una reducción de su deuda de 13 por ciento en comparación con 2024 y de 19 por ciento respecto a 2018, además de lograr estabilizar su producción al cerrar el año con un millón 648 mil barriles diarios (bdpd), mientras que el Sistema Nacional de Refinación procesó un millón 136 mil barriles de petróleo, lo que significó un crecimiento de 44.4 por ciento en comparación con el año inmediato anterior.

A través de un comunicado, la empresa aseguró que dichos resultados fueron reconocidos por las principales agencias calificadoras, dados los avances relevantes registrados.

En este sentido, explicó que la deuda financiera de Pemex, hasta el 31 de diciembre del 2025, fue de 85.2 mil millones de dólares; es decir, una reducción de 13 por ciento en comparación con las cifras que se registraron en 2024; además, la “arquitectura financiera” tuvo una operación de reporto estructurada con P Caps por un monto de 11.3 mi millones de dólares y una oferta de recompra que ascendió hasta los 9.9 mil millones de dólares “y pagos anticipados de bonos por dos mil millones de dólares”, lo que permitió que la petrolera tuviera liquidez y mejorara el perfil de los vencimientos.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, al cierre del cuarto trimestre de 2025, registró resultados operativos estables y avances relevantes en materia financiera, lo que consolida su posición como empresa pública estratégica para alcanzar la soberanía energética”, destacó en un comunicado.

Resaltó que aumentó en 7.0 por ciento las ventas de los destilados de alto valor en comparación con los meses de octubre a diciembre de 2024, al colocar 70 mil barriles diarios más, “lo que fortalece el avance hacia la autosuficiencia en combustibles”.

La petrolera sostuvo que los avances logrados fueron gracias a la estrategia integral de capitalización y financiamiento que coordinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la Secretaría de Energía (Sener), plan que permitió que el balance financiero finalizara “prácticamente en cero” y que se logró neutralizar el déficit de 350.5 mil millones de pesos que tuvo Pemex en el último trimestre de 2024.

“Este resultado se alcanzó aún considerando el pago oportuno a proveedores y el cumplimiento puntual de los compromisos de deuda. La empresa destinó más de 582 mil millones de pesos para cumplir con sus compromisos de inversión con proveedores y contratistas, así como para el fortalecimiento de su cadena de valor”, agregó.

También la petrolera puntualizó que los resultados que se obtuvieron en 2025 permitieron que las principales agencias calificadoras los reconocieran; por ejemplo, Fitch Ratings aumentó su calificación crediticia a BB+; Moody’s la incrementó a B1 y ambas fueron colocadas con perspectiva estable.

En ese sentido, añadió que en el mes pasado colocó en en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bonos por 31 mil 500 millones de pesos “que registró una sobredemanda de 2.5 veces el monto ofertado, reflejando la confianza del mercado en la solidez de Pemex”.