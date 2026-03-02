Petróleo sube 8.0% por conflicto EU-Irán

Los precios del petróleo se disparaban más de un 8.0 por ciento para alcanzar su nivel más alto en meses el lunes, debido a que Irán e Israel intensificaron sus ataques en Oriente Medio, dañando tanqueros e interrumpiendo los envíos desde la principal región productora.

Los futuros del crudo Brent alcanzaron un máximo de 82.37 dólares por barril y luego cotizaban en 79.34 dólares, con un alza de 6.47 dólares, o un 8.88 por ciento, a las 23.05 GMT.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subía 5.36 dólares, o un 8.0 por ciento a 72.38 dólares por barril, tras alcanzar un máximo de 75.33 dólares más temprano en el día.

Previamente, el precio del crudo había repuntado 10 por ciento, a 80 dólares por barril, por lo que se pensó que los precios podrían subir hasta los 100 dólares después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Oriente Medio en una nueva guerra.

“Si bien los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz”, dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

La mayoría de los propietarios de petroleros, las grandes petroleras y las empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz, de acuerdo con fuentes comerciales. Esto luego de que Teherán advirtió a los barcos de que no navegaran por esa vía marítima.

Es importante señalar que más del 20 por ciento del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz.