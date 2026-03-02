Precarización laboral e inflación alimentaria deterioran consumo familiar: Anpec

Decenas de personas asisten a los mercados a comprar sus productos de canasta básica

El precio del tomate, limón y papa aumentó debido a la inflación e impacto social derivado del periodo de precarización laboral que atraviesa la economía mexicana, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

El presidente de Anpec, Cuauhtémoc Rivera detalló que la inflación alimentaria afecta a la canasta básica, “En los últimos días hemos sido testigos del encarecimiento súbito de productos básicos como el tomate en sus muchos tipos, el limón y la papa, entre otros del segmento de frescos. La inflación alimentaria no cesa en su tendencia alcista, lo que erosiona una vez sí y otra también, el poder de compra de las familias”.

Es por ello que la organización informó el panorama que aqueja a la capacidad adquisitiva de los hogares. Primero, el aumento de la informalidad que registró un incremento de 54.9 por ciento durante enero de 2026, donde más de 33.1 millones de mexicanos trabajan sin prestaciones y solo 27.2 millones están en la formalidad. Esto se traduce en más de medio millón de puestos informales y 705 mil 427 empleos formales perdidos de diciembre del año pasado al primer bimestre de 2026.

Imagen ilustrativa de la inflación alimentaria ı Foto: Especial

Ante este contexto, de los 35 millones de hogares del país, el 40 por ciento, es decir, 14 millones de hogares viven en condiciones apretadas.

Segundo, la caída en el envío de remesas con menor valor por apreciación del peso, del que dependen 5 millones de hogares que encuentran en esta práctica su principal fuente de ingresos.

De manera adicional, resaltó que la inflación alimentaria también incrementó entre otras cosas por la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y cigarros, lo que generó presiones adicionales al consumo popular.

Finalmente, advirtió que el alza en los precios de los alimentos provoca un momento difícil en el poder de compra de la mayoría de las familias mexicanas, lo que representa un “reflejo inequívoco del adverso entorno económico que atraviesa el país”.

La inflación alimentaria afecta a la canasta básica ı Foto: Especial

