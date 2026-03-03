Sheinbaum destaca registro de 22.5 millones de empleos

Al cierre de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró más de 157 mil empleos, con lo que hizo que el mes pasado fuera el febrero con el registro más alto en empleos, expuso el director general, Zoé Robledo.

Al participar en la conferencia matutina, detalló que se incorporaron 157 mil 882 nuevos puestos de trabajo, lo que hizo que ya sumaran 22 millones 527 mil 854 puestos, cifra que además es la quinta más alta en comparación con otros meses.

Acotó que se trata de cifras preliminares, debido a que aún están en proceso la incorporación de aquellas personas que trabajan por medio de plataformas.

Zoé Robledo, director general del IMSS, ayer en conferencia. ı Foto: Especial

EL Dato: Los empleos permanentes contabilizaron 19 millones 696 mil 739, también es la cifra más alta para un mes de febrero.

“Este es el empleo tradicional, el que se registra en el IMSS, sin considerar lo que se está procesando en plataformas, que se dará a conocer el próximo lunes 9 de marzo. Es decir, todavía la cifra puede modificarse, seguramente a la alza. Entonces, lo dejamos como preliminar, pero era importante señalarlo”, dijo.

En la conferencia matutina, el directivo detalló que los más de 157 mil empleos formales permiten que en el acumulado del año, es decir, entre enero y febrero la cifra se elevara a 217 mil 299 nuevos puestos de trabajo, un incremento de 1.0 por ciento; y en la comparación anual de febrero de 2025 a febrero de 2026, los datos muestran un incremento de 96 mil 923 empleos.

87.4 por ciento de empleos registrados es permanente

Zoé Robledo señaló que la calidad del empleo también mostró avances significativos, ya que el salario base de cotización de las personas registradas ante el IMSS se ubicó en 665.6 pesos diarios, aumentó en 46 pesos en 12 meses, un crecimiento de 7.4 por ciento. “Es el más alto que se tenga registro, son cerca de 20 mil 245 pesos al mes”.

En cuanto a la composición del empleo, el director general del IMSS destacó que del total de puestos de trabajo registrados el 87.4 por ciento son permanentes, es decir, se contabilizaron 19 millones 696 mil 739 empleos permanentes. “También es la cifra más alta para un mes de febrero de lo que se tenga registro”.

Aclaró que la participación femenina en el mercado laboral formal también registró un comportamiento positivo, ya que al 28 de febrero del total de puestos de trabajo en el IMSS, 9 millones 029 mil 894 corresponden a mujeres afiliadas, cifra que equivale al 40.1 por ciento del total del empleo.

Zoé Robledo comentó que, recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó una disminución de 3.1 puntos porcentuales en la pobreza laboral a nivel nacional, con lo que se alcanzó su nivel más bajo en 20 años.

Destacó que este resultado demuestra el crecimiento del empleo formal con mejores salarios y, de manera paralela, el incremento sostenido en los ingresos de las personas registradas ante el Seguro Social.