Hacienda aumenta a 81.2% el subsidio al diésel ante impacto de guerra en Medio Oriente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un incremento al subsidio al diésel a 81 por ciento, durante el período comprendido del 04 al 10 de abril de 2026.

El estímulo anunciado por Hacienda equivale a 5.9791 pesos por litro. Además, coloca la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en 1.3843 pesos por litro.

“Se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables, dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros y del territorio comprendido entre las líneas paralelas de más de 20 y hasta 45 kilómetros a la línea divisoria internacional con los Estados Unidos de América”, señaló Hacienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 3 de marzo de 2026.

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Dicho anunció ocurrió en un contexto de alza en los precios de los derivados del petróleo, debido al cierre del Estrecho de Ormuz, tras la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.

El anuncio de la dependencia abarca las gasolinas, tanto la regular como la premium. El apoyo queda de la siguiente manera:

Regular 31.34 por ciento

Premium 18.48 por ciento

Desde el mes de marzo el Gobierno de México ha comenzado a implementar el subsidio a las gasolinas, principalmente al diésel, combustible utilizado en motores de servicio pesado, maquinaria industrial y otros vehículos.

El incremento en los precios de los derivados del petróleo derivó del cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán como una medida para que Estados Unidos disminuya sus esfuerzos militares.

A ello se sumó una mayor volatilidad en los mercados, lo que generó un incremento en el precio de la mayoría de los productos que consume el ser humano.

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JVR