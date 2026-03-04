Cierre de Ormuz: ven alza en petroprecios

La interrupción prolongada del estrecho de Ormuz derivado de las tensiones en Medio Oriente causará un aumento sostenido en los costos de los petroprecios a nivel internacional, lo que generará una profunda aversión global al riesgo, así como una mayor presión sobre los diferenciales crediticios en los mercados de alto rendimiento, incrementando los riesgos financieros.

De acuerdo con un análisis de Moody’s Ratings, estos riesgos están relacionados con emisoras con vencimientos en el corto plazo, esencialmente en industrias como la energética y de los sectores cíclicos que ya enfrentan elevados costos de los insumos, sin dejar de lado la complicación en la trayectoria de las tasas de interés y las decisiones de los bancos centrales.

El Dato: Una quinta parte del consumo petrolero global transita por el estrecho de Ormuz; conecta a petroleros de Medio Oriente con mercados clave del resto del mundo.

La agencia calificadora explicó que aunque no se ha atacado directamente la infraestructura energética esencial, el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha desacelerado casi por completo, debido al retiro de coberturas por parte de las aseguradoras.

A causa de lo anterior, destacó que la perspectiva crediticia general va a depender de si la interrupción del estrecho de Ormuz resulta ser de corta duración y de si es posible que se implementen arreglos alternativos.

“En el corto plazo, la existencia de petróleo almacenado fuera del Golfo, incluso en buques petroleros en alta mar que zarparon antes de los ataques, ofrece un colchón similar al utilizado tras el ataque de 2019 contra las instalaciones petroleras saudíes, lo que ayudó a evitar importantes pérdidas de exportación en aquel momento. El aumento previsto por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP +) de 206 mil barriles diarios a partir de abril brinda una mitigación adicional, aunque limitada”, explicó.

20 millones de barriles pasan cada día por el estrecho

Asimismo, la firma de riesgo comentó que el escenario base es que el conflicto sea relativamente breve y que la navegación a través del estrecho de Ormuz se reanude a gran escala, por lo que no se estaría generando algún impacto en específico, detalló Moody’s.

No obstante, destacó que aumentaría la incertidumbre en torno a la evolución de cualquier conflicto regional y el manejo de los activos militares y el inventario de uranio enriquecido de Irán.

“Esta dinámica mantendrá elevada la aversión al riesgo, incluso si la interrupción física de los flujos energéticos resulta ser finalmente de corta duración”, dijo.

IMPACTO DIRECTO. Para la calificadora también es importante contemplar que existen varios países que son particularmente vulnerables a una revaluación de las primas de riesgo.

Por ejemplo, destacó que Irak y Baréin enfrentan el mayor riesgo debido a sus débiles posiciones fiscales, sus elevadas necesidades de financiamiento bruto y su dependencia de la confianza externa. En el caso de Líbano, los acontecimientos recientes podrían reducir aún más las perspectivas de reestructuración de la deuda que algunos inversores habían previsto para este año.

Comentó que la ampliación de las restricciones al espacio aéreo también afectaría los ingresos vinculados al turismo y el desempeño del sector de servicios en todo el Golfo, incluso en economías que de otro modo estarían fuera del escenario de un conflicto directo, como Egipto y Jordania.