México puede ser puente de inversión ante polarización global: Manuel Romo

México puede convertirse en un puente estructural para la inversión ante un mundo cada vez más polarizado, pero para lograrlo es fundamental que el gobierno fortalezca el estado de derecho, garantice certidumbre jurídica y seguridad física que permita a los inversionistas tomar decisiones de largo plazo, advirtió Manuel Romo, director general de Banamex.

“En un mundo que se polariza, México puede y debe ser el puente estructural. Y para ello necesitamos detonar un mayor crecimiento económico a través de la inversión”, destacó Manuel Romo.

Durante la reunión plenaria número 34 de Banamex, el director señaló que México a traviesa un momento único para transformar su competitividad y atraer mayor inversión al país, ante un contexto de creciente polarización comercial.

Explicó que, tras la ruptura del viejo orden internacional y en medio de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, los insumos críticos, es decir, los materiales indispensables para el funcionamiento de las empresas se han fragmentado, al mismo tiempo que comienzan a formarse nuevos bloques productivos que se alinean entre sí y de manera aislada.

Bajo este contexto, añadió que el país cuenta con una posición privilegiada al ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Cabe recalcar que la Inversión Extranjera Directa (IED) que captó México en 2025 incrementó un 10.8 por ciento respecto al año anterior con 40 mil 871 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

De igual forma agregó que el país cuenta con una sólida base manufacturera, la expansión de diversos sectores, así como competitividad, escala, flexibilidad y resiliencia del consumo que posicionan a México como un destino atractivo para la inversión, por lo que “la oportunidad es enorme”.

Sin embargo, Manuel Romo recalcó que el atractivo que actualmente tiene México para captar inversiones no es suficiente por sí solo para garantizar una mayor inversión en el largo plazo.

En ese sentido, subrayó que es necesario fortalecer las condiciones institucionales del país, particularmente en el estado de derecho, certidumbre jurídica y seguridad física, elementos que consideró indispensables para generar confianza entre los inversionistas y propiciar proyectos de mayor alcance.

“Es fundamental, también, fortalecer el estado de derecho y contar con certidumbre jurídica y seguridad física que permitan a los inversionistas tomar decisiones de largo plazo”, concluyó.

