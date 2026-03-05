México y EU inician revisión anticipada del T-MEC; 1.ª Ronda a partir del 16 de marzo

La Secretaría de Economía (SE) y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos iniciarán, a partir del 16 de marzo, la primera ronda bilateral de conversaciones rumbo a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en dicha reunión se tratará sobre las reglas de origen, la seguridad de las cadenas de suministro y de potenciar la integración comercial de ambos países.

“Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”, indicó el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo de avance relevante respecto a la revisión del TMEC prevista para este año : pic.twitter.com/5GVQY1Sqz9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 5, 2026

