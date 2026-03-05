Van 397 mil mdp para renovar o construir 5 mil km de carreteras

Por medio de esquemas de inversión mixta, junto al sector privado, la Federación lanzó un plan en el que se estima un financiamiento superior a los 397 mil millones de pesos para atender con construcciones y ampliaciones casi cinco mil kilómetros carreteros en el país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el plan como ambicioso y de alcance histórico.

“Es un programa muy ambicioso, histórico, de carreteras en el país, que involucra inversión pública, inversión mixta, y que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de Banobras, particularmente un área de Banobras que se llama Fonadin”, dijo.

El Dato: En 2026 comenzarán las obras de ocho puentes más, entre los que se encuentran Las Tunas, Barrio V, Manzanillo, La Flechita, Puente UAEM, Av. Colosio, entre otros.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, expuso que la inversión pública y mixta sumará 397 mil 46 millones de pesos y atenderá con obras una extensión de cuatro mil 937 kilómetros.

El funcionario precisó que 113 mil 361 millones son para la inversión en ejes prioritarios, que se integran de una extensión de dos mil 485 kilómetros en los estados de Durango, Chihuahua, Morelos, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Estado de México, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz.

En cuanto a las obras de puentes, la inversión es de 13 mil 558 millones de pesos. El plan contempla 21 proyectos, de los que dos ya fueron concluidos; 11 están en proceso y para este año se tienen programados otros ocho.

En tanto, para 15 proyectos en autopistas se contempla una inversión de 120 mil 127 millones.

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), expuso que los planes de infraestructura se llevarán de la mano con el sector privado, sin que esto signifique una concesión de las obras a dicho rubro, sino que se les permitirá recuperar la inversión, pero manteniendo concesiones en poder del Estado.

Sostuvo que la meta es mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslados, agilizar trayectos al comercio exterior y mejorar la seguridad y que, además, se busca que las obras sean ambientalmente responsables, así como con las comunidades.

Para echarlo a andar se recurrirá a dos esquemas. La estimación con dichos modelos es invertir más de 150 mil millones de pesos, que derivarán en la creación de 177 mil empleos directos y 142 mil empleos indirectos, para las obras que abarcarán mil 450 kilómetros.

Por ahora, se trabaja en 11 estados prioritarios, pero con el desarrollo de otros proyectos se crecerá a otras entidades.

El primer esquema a impulsar para este plan es del de CMRO: construcción, mantenimiento, rehabilitación, operación, donde el contrato deja la concesión al gobierno y el privado no tiene cesión

de derechos.

Subrayó que los proyectos tienen que ser autofinanciables, habrán de contar con altos niveles de desempeño, se checará que los privados cumplan con las metas de desempeño.

El segundo modelo es el de inversión mixta para que la concesión se de a empresa de inversión mixta, pero donde el Gobierno siempre tenga la mayor parte de los derechos. Puntualizó que en este esquema, la inversión inicial es de

los privados.

Subrayó que ambos esquemas fueron usados en el sexenio anterior para construir carreteras y aeropuertos como el de Puerto Escondido y el de Tepic.

Dentro de estas obras, hay algunas en donde Estados Unidos estará involucrado, debido a que se contemplan obras para nuevos cruces fronterizos