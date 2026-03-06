CFE y Secretaría de las Mujeres firman convenio por la igualdad sustantiva y contra el acoso laboral

Trabajadoras del sector eléctrico participan en el conversatorio sobre retos y liderazgo femenino en la industria energética.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer la igualdad sustantiva en la Empresa Pública del Estado. El acuerdo incluye la incorporación de un código QR en el recibo bimestral de consumo de electricidad para acercar la Cartilla de Derechos de las Mujeres a millones de hogares.

La firma se realizó en el Centro Nacional de Capacitación (CENAC) Ing. Gilberto Muñoz Arango, durante el evento “Todas podemos ser lo que queramos”, un espacio de diálogo y reflexión donde se compartieron experiencias sobre los retos que aún existen en el sector energético.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que este convenio es un paso fundamental para que las reformas constitucionales de igualdad sustantiva se lleven a la práctica. Asimismo, la secretaria explicó el impacto masivo que tendrá esta alianza a través de la impresión de los recibos para ubicar los Centros LIBRE.

El convenio establece compromisos estratégicos como la creación del primer modelo para atender y combatir el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral. “Queremos que los protocolos no se queden en el papel”, enfatizó Hernández Mora.

Por su parte, Emilia Calleja Alor, primera directora general de la CFE, informó que se trabaja en acciones concretas en tres vertientes: cuidado, bienestar e impulso al talento. Destacó el momento histórico que vive México con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta y la presencia de Luz Elena González en la Secretaría de Energía.

El director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, puntualizó el compromiso con las más de 33 mil mujeres que integran los procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Seguridad Física. En el mismo sentido, la directora de Administración, Yesica Luna Espino, señaló la importancia de dejar un legado a las próximas generaciones y mencionó que, ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la CFE fomentará el fútbol femenino como espacio de empoderamiento.

En el conversatorio participaron figuras operativas como Leslie Arlette Castellanos Guzmán, liniera de la División de Distribución Valle de México Centro; Ma. Eugenia Goñi Motilla, del Centro De Atención Regional (CAR); y Larios Herberth, de la Gerencia Regional de Transmisión.

Marisol Duarte Martínez, titular de la Unidad de Género e Inclusión, sostuvo que la igualdad busca garantizar condiciones reales de liderazgo. Al cierre, estuvieron presentes Cecilia Braña Vázquez, subdirectora de Recursos Humanos; así como María del Carmen Ortega Zúñiga y Gabriela Wartenweiler Pavón en representación del SUTERM.

