Precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

Precio del petróleo se dispara por la guerra en Irán.

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio el domingo, mientras la guerra de Irán entra en su segunda semana.

El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, estaba en 107.97 dólares, un 16.5 por ciento más respecto a los 92.69 dólares al cierre del viernes.

El West Texas Intermediate (WTI) subió un 16.9 por ciento y al inicio de la jornada se vendía a unos 106.22 dólares el barril, luego de que la semana pasada aumentó un 36 por ciento.

La última vez que los futuros del crudo estadounidense cotizaron por encima de los 100 dólares por barril fue el 30 de junio de 2022, cuando el precio alcanzó los 105.76 dólares. Para el Brent, fue el 29 de julio de 2022, cuando el precio alcanzó los 104 dólares por barril.

Los precios del petróleo se han disparado a medida que la guerra en Irán involucra a países en la región de Medio Oriente e infraestructura crítica para la producción y el movimiento de petróleo desde el golfo Pérsico.

Además, la amenaza de ataques iraníes con misiles y drones ha impedido que los petroleros viajen a través del estrecho Estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 por ciento del petróleo mundial.

Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han reducido su producción de petróleo debido a la reducida capacidad de exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó el conflicto.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que aunque el precio del petróleo se ha disparado, es un “precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”.

En su plataforma Truth Social, el republicano señaló que los precios “caerán rápidamente” con la destrucción de “la amenaza nuclear iraní”. Sin embargo, Trump ha estimado que la ofensiva militar contra Irán podría extenderse hasta cuatro semanas.

En tanto, Mojtaba Jamenei fue elegido como nuevo líder supremo de Irán para suceder a su padre Alí Jamenei, quien murió junto con otros altos funcionarios iraníes en el primer día de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

