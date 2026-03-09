Inflación sube a 4.02% en febrero de 2026: Inegi

En febrero de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 144.307 y representó un aumento de 0.50% respecto al mes anterior, por lo que la inflación general anual fue de 4.02 por ciento.

“En febrero de 2026, el INPC presentó un nivel de 144.307: aumentó 0.50% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.02 por ciento”, informó este lunes el Inegi en un comunicado.

En febrero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 144.307 y representó un aumento de 0.50% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.02%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

En el mismo mes de 2025, agregó en Instituto, la inflación mensual fue de 0.28 % y la anual, de 3.77 %.

“El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.46 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.39 % y los de servicios, 0.52 por ciento”.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02%.

