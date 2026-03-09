Sectur y CDMX buscarán romper récord Guinness con clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo

Clara Brugada, y Josefina Rodríguez anunciaron que se buscará romper el récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo.

Con la participación de más de 10 mil personas, la Secretaría de Turismo de México (Sectur) y el gobierno de la Ciudad de México realizarán el evento deportivo “La clase de fútbol más grande del mundo”, con el objetivo de romper un récord Guinness y promover el ambiente rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, para la que se espera la llegada de más de 15 millones de turistas.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el país ha registrado un crecimiento sostenido en el turismo nacional desde 2024, particularmente en destinos como la capital del país.

“A la Ciudad de México llegaron más de 15 millones de turistas en 2025 , un millón más que en 2024. Si hablamos de asistentes extranjeros son más de 62 millones”, señaló al destacar el dinamismo del sector turístico.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, en conferencia de prensa el 9 de marzo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, México será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento internacional que se prevé genere una importante derrama económica y turística en del país.

Ante este panorama, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, detalló que la iniciativa de romper un récord mundial aprovecha el contexto del Mundial para proyectar a la capital y al país a nivel internacional, así como para incentivar la participación ciudadana en el deporte.

El encuentro deportivo “la clase de fútbol más grande del mundo” se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Zócalo capitalino, donde se reunirán más de 10 mil mexicanos de todas las edades para romper el récord Guinness que actualmente pertenece a la ciudad de Seattle , en Estados Unidos, con mil 38 participantes.

“Esperamos más de 10 mil personas; niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres. Todos vamos a estar en la cancha del Zócalo” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa el 9 de marzo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, detalló los requerimientos para poder participar en el evento, que van desde el registro previo hasta la asistencia el día de la actividad , además de explicar que la convocatoria contempla la participación de personas provenientes de las 16 alcaldías de la capital.

“El evento dura 35 minutos, está estructurado en 7 momentos. Habrá un juez observador por cada 50 personas, en total 250 observadores”, señaló al explicar la logística que validará el récord.

Finalmente, la Jefa de Gobierno aseguró que este tipo de eventos deportivos, así como la realización del Mundial, permitirá una mayor actividad turística y económica en la capital del país.

