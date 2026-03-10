Trump y el G7 meten freno a los petroprecios

EL Gobierno de estados unidos exime de algunas sanciones relacionadas con el petróleo con la intención de garantizar el suministro de crudo para los países.

Tras las declaraciones del Gobierno estadounidense y de los países del G7 de considerar vender las reservas petroleras, luego del incremento a más de 100 dólares por barril durante el fin de semana en los mercados asiáticos, los precios del crudo se desplomaron ayer por debajo de la barrera de los 90 dólares por barril; no obstante, analistas destacaron que la volatilidad persistirá en los próximos días.

“Los precios rebasaron la frontera de los 100 dólares porque Israel empezó a bombardear las instalaciones y los tanques de almacenamiento de petróleo iraní. Eso hizo que se disparara el riesgo a más de los 100 dólares… Se le salió de control a Estados Unidos y dice ‘podemos apelar a nuestras propias reservas estratégicas y con eso darle estabilidad al mercado’, obviamente, ésa es la principal razón por la cual los precios se desplomaron a un poquito abajo de 100 dólares”, indicó Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, en entrevista con La Razón.

El Dato: Los futuros del petróleo se situaron el fin de semana en su nivel más alto desde agosto del 2022, debido a que EU e Israel atacaron la infraestructura petrolera iraní.

Al cierre de la sesión, los futuros del Brent de Reino Unido se cotizaron en 98.96 dólares por barril; es decir, una baja de 9.27 dólares respecto del alza del fin de semana; no obstante, aún se mantiene por arriba de los 92.69 dpb de la sesión del viernes pasado; es decir, un incremento de 6.27 dólares o 6.74 por ciento.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos finalizaron la jornada en 88.69 dpb, una baja de 19.36 dólares respecto a la sesión del domingo; sin embargo, 2.21 dólares menos o 2.43 por ciento en relación con la del viernes pasado.

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró la jornada en 88.96 dólares por barril un incremento de 5.32 dólares o 6.33 por ciento respecto de la jornada del viernes cuando se ubicó en 83.64 dpb.

Gonzalo Monroy destacó que en los próximos días persistirá el alza y la baja de los precios del crudo, “lo que estamos viendo es una extrema volatilidad” y destacó que se podrían ubicar entre 85 y 115 dólares por barril por la incertidumbre, pero también porque muchos de los países ya pausaron su producción, “estoy hablando de alrededor de 5 millones de barriles que ya están fuera del mercado”, y en ese sentido, aunque el conflicto se finalizara repentinamente y se tratara de recuperarla, habrá “algunos temas que van a hacer que el precio siga arriba”.

Asimismo, destacó que hay un riesgo de que el petróleo aumente su precio, incluso llegar a los 150 dpb, es decir, conforme se extienda más el conflicto bélico será más complicado disminuir los precios, porque el crudo comenzará a escasear.

“Ahora todo mundo relativamente está estable por los inventarios. Los inventarios de China le alcanzan para poco más de 80 días. Ellos pueden aguantar, pero hay lugares, por ejemplo, como Europa que no tiene ese nivel de almacenamiento y ellos van a sufrir por su subida de los precios. Lugares más pequeños, como Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, van a pagar más por su hidrocarburo porque no tienen esta reserva estratégica. Conforme se alarga el tiempo, esas reservas van a ir menguando, van a ir bajando y eventualmente se van a acabar”, agregó.